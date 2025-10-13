Cadillac anuncia planes para fichar estrella de Ferrari como compañero de Checo

El asesor de Cadillac y campeón mundial de F1 en 1978, Mario Andretti, ha declarado que le encantaría fichar a Charles Leclerc de Ferrari como compañero futuro de Checo Pérez.

La escudería estadounidense se unirá a la parrilla de Fórmula 1 en 2026, convirtiéndose en el undécimo equipo de la categoría, y debutará con el dúo de Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Tanto estos pilotos como el director del equipo, Graeme Lowdon, son realistas respecto a las posibilidades de Cadillac la próxima temporada, ya que el proyecto aún se encuentra en una fase de desarrollo.

Cadillac utilizará unidades de potencia de Ferrari a partir de 2026 mientras trabaja en su propio motor en Carolina del Norte, que se espera esté listo antes de finalizar la década. Sin embargo, esto no ha impedido que Andretti, miembro del consejo de administración de la marca, apueste en grande con la idea de formar una plantilla de pilotos de alto nivel.

Andretti quiere a Leclerc en Cadillac

Andretti logró su primera victoria en F1 con Ferrari en el Gran Premio de Sudáfrica de 1971 y regresó al equipo en 1982, cuando Enzo Ferrari lo llamó para sustituir a un lesionado Didier Pironi.

Durante el Festival dello Sport, recordó cómo viajó a Italia, compartió un almuerzo con Enzo y completó 87 vueltas en Fiorano, batiendo el récord de pista que se mantuvo vigente durante ocho años.

El Gran Premio de Italia de 1982 representó sus últimas muestras de fuerza en F1, acumulando sus últimos puntos, pole position y podio, pero su pasión por Ferrari sigue intacta. En el evento, Andretti compartió sus opiniones sobre los pilotos que más admiro en la parrilla, señalándose a sí mismo como un “gran fan” de Leclerc y confiando en que Ferrari volverá a dominar en el futuro.

Comentó: "Verstappen es muy fuerte. Admiro a Piastri por su tenacidad, aunque en McLaren, por alguna razón, prefieren a Lando Norris. Soy un gran admirador de Leclerc; si algún día decidiera cambiar de escudería, lo ficharía de inmediato para Cadillac. Ferrari es Ferrari y, tarde o temprano, volverá a la cima. Siempre."

Según se informa, la dirección de Leclerc estaría explorando alternativas en otros equipos de F1, tras la reciente exigencia de su representante, Nicholas Todt, de contar con un coche ganador.

Aunque Leclerc tiene contrato con Ferrari hasta 2029, podría activarse una cláusula de rendimiento similar a la de Verstappen si Ferrari no le proporciona un monoplaza capaz de conquistar títulos.

Cuando se le preguntó si había perdido la fe en el actual director del equipo de Ferrari, Fred Vasseur, Andretti no dudó en responder con contundencia: "Sí".

