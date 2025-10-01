¡Ejército Chino roba el CEREBRO de Leclerc!

Una investigación reciente sugiere que la estrella de Fórmula 1, Charles Leclerc, está involucrada en un caso de robo de datos cerebrales. Se alega que, mediante una banda de entrenamiento para el enfoque, se sustrajeron los patrones cerebrales de varios deportistas, información que podría haber sido empleada para investigaciones militares.

El periodista Pablo Torre, junto a Hunterbrook Media, ha aportado detalles sorprendentes. Según sus declaraciones en el podcast Pablo Torre Finds Out, un funcionario chino habría accedido al software de estas bandas, entre las que se encuentra la utilizada por Leclerc en Ferrari.

Torre explicó que este dispositivo, conocido como FocusCalm, no es un simple accesorio. Su popularidad en el mundo del deporte se debe a su capacidad para monitorear las ondas cerebrales, permitiendo a los atletas conocer en tiempo real cuándo se encuentran estresados o en plena concentración.

Entre los usuarios se encuentran el tenista Jannik Sinner, la ex número uno del tenis femenino Iga Swiatek, la medallista de oro en esquí sorpresa Mikaela Shiffrin y varios futbolistas de la Premier League.

Leclerc entre los deportistas citados en investigación militar

El informe indica, además, que BrainCo, la empresa matriz de FocusCalm, ha recibido financiación de entidades vinculadas al Partido Comunista chino.

Sam Koppelman, de Hunterbrook Media, señaló que BrainCo prácticamente cerró sus operaciones en Estados Unidos para reubicarse en China y alcanzar una valoración de 1.300 millones de dólares, convirtiéndose en un socio clave para el gobierno chino.

Asimismo, el informe advierte que la información recolectada podría estar siendo utilizada por diversas compañías para fines de investigación militar, e incluso en proyectos destinados a desarrollar “súper soldados”.

Además de Leclerc, la investigación menciona a otros deportistas destacados, como el jugador de la NFL Logan Ryan, el piloto de turismos Néstor Girolami, integrantes del equipo olímpico italiano y algunos futbolistas del Manchester City.

