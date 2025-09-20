close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Carlos Sainz, Max Verstappen, Liam Lawson, generic, Baku, 2025

F1 Hoy: Resultado FP3 y Qualy en Azerbaiyán; Horario y parrilla para carrera

F1 Hoy: Resultado FP3 y Qualy en Azerbaiyán; Horario y parrilla para carrera

Aloisio Hernández
Carlos Sainz, Max Verstappen, Liam Lawson, generic, Baku, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 20 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

F1 Resultados Hoy: Albon ARRASTRA a Sainz; Colapinto supera a Gasly en FP3 del GP de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS

F1 Hoy: Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Azerbaiyán 2025. ::: LEER MÁS

F1 Resultados de qualy hoy: DESASTRE para Verstappen y Hamilton en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025. ::: LEER MÁS

F1 2025: Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán con castigos incluidos. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

3368 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Resultado FP3 y Qualy en Azerbaiyán; Horario y parrilla para carrera
F1 Hoy

F1 Hoy: Resultado FP3 y Qualy en Azerbaiyán; Horario y parrilla para carrera

  • 1 hour ago
Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán con castigos incluidos
GP de Azerbaiyán

Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán con castigos incluidos

  • Ayer 18:00
El FICHAJE de 50 millones que Cadillac busca para Checo Pérez
Cadillac

El FICHAJE de 50 millones que Cadillac busca para Checo Pérez

  • 2 hours ago
¡Cadillac revela cómo CONVENCIÓ a Checo Pérez de RECHAZAR a Alpine!
Cadillac

¡Cadillac revela cómo CONVENCIÓ a Checo Pérez de RECHAZAR a Alpine!

  • 3 hours ago
Verstappen le ROBA la pole a Sainz en una CAÓTICA qualy del GP de Azerbaiyán
GP de Azerbaiyán

Verstappen le ROBA la pole a Sainz en una CAÓTICA qualy del GP de Azerbaiyán

  • Ayer 16:03
¡Ferrari CONTRADICE a Lewis Hamilton por los PROBLEMAS en Azerbaiyán!
Ferrari

¡Ferrari CONTRADICE a Lewis Hamilton por los PROBLEMAS en Azerbaiyán!

  • Ayer 18:51
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
15.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
4.000+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
2.500+ views

ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez

  • 5 septiembre
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre
 Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
2.500+ views

Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia

  • 6 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x