Lewis Hamilton aprovechó un desastre de McLaren para llevarse el liderato de la FP2 rumbo al Gran Premio de Azerbaiyán. Mientras tanto, Fernando Alonso quedó penúltimo.

Ferrari se quedó con las dos primeras posiciones gracias a un tiempo de 1:41.293 del siete veces campeón del mundo, superando por 0.074 a Charles Leclerc. Por detrás quedaron Mercedes con George Russell y Kimi Antonelli.

Cerrando el Top 5 quedó Oliver Bearman, por delante de Max Verstappen, Liam Lawson, Esteban Ocon y Lando Norris. McLaren tuvo una terrible sesión, ya que tanto Norris como Oscar Piastri tuvieron incidentes que les impidieron correr con normalidad.

Carlos Sainz quedó cerca del Top 10 en el onceavo sitio, mientras que Fernando Alonso terminó en el 19° lugar. Franco Colapinto culminó en la última posición del segundo entrenamiento libre.

GP de Azerbaiyán: FP2

Posición Piloto 1 Lewis Hamilton 2 Charles Leclerc 3 George Russell 4 Kimi Antonelli 5 Oliver Bearman 6 Max Verstappen 7 Liam Lawson 8 Esteban Ocon 9 Alexander Albon 10 Lando Norris 11 Carlos Sainz 12 Oscar Piastri 13 Isack Hadjar 14 Yuki Tsunoda 15 Gabriel Bortoleto 16 Pierre Gasly 17 Lance Stroll 18 Nico Hulkenberg 19 Fernando Alonso 20 Franco Colapinto

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Azerbaiyán?

Carlos Sainz y Charles Leclerc obtuvieron un gran resultado en la FP1 del Gran Premio de Azerbaiyán. El corredor de Ferrari logró terminar en tercer lugar, justo por detrás de los McLaren.

Lando Norris se quedó con la mejor vuelta gracias a un registro de 1:42.704, superando a Oscar Piastri por 0.310 segundos. En cuarto lugar quedó George Russell, seguido por Alexander Albon, Yuki Tsunoda y Max Verstappen.

Finalmente, el Top 10 lo cerraron Carlos Sainz, Liam Lawson e Isack Hadjar. Lewis Hamilton se quedó en 13°, mientras que Fernando Alonso culminó más atrás en 15°. Franco Colapinto le ganó nuevamente a Pierre Gasly, su compañero de equipo.

Posición Piloto 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Charles Leclerc 4 George Russell 5 Alexander Albon 6 Yuki Tsunoda 7 Max Verstappen 8 Carlos Sainz 9 Liam Lawson 10 Isack Hadjar 11 Kimi Antonelli 12 Nico Hulkenberg 13 Lewis Hamilton 14 Gabriel Bortoleto 15 Fernando Alonso 16 Oliver Bearman 17 Lance Stroll 18 Esteban Ocon 19 Franco Colapinto 20 Pierre Gasly

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia vio una carrera en la que Max Verstappen demostró ser el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mediocre coche, mientras que Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla. Sin embargo, McLaren intervino para evitar que Piastri se alzara con el título.

El domingo en Monza tuvo un comienzo caótico, con Nico Hulkenberg obligado a retirarse tras la vuelta de formación. Antonelli, sin duda el mejor novato de la temporada hasta el momento, tuvo una tarde agridulce, terminando noveno tras otra penalización en pista.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde decepcionante: Alonso no terminó la carrera y Carlos Sainz quedó muy lejos de los puntos, mientras que Alex Albon sigue escalando posiciones en el Campeonato Mundial de Pilotos.

Para Ferrari, fue una buena carrera, pero no la que esperaban ante su afición, con Lewis Hamilton sexto y Charles Leclerc cuarto.

1. Max Verstappen 303 puntos

2. Lando Norris 241 puntos

3. Charles Leclerc 217 puntos

4. Óscar Piastri 197 puntos

5. Carlos Sainz 184 puntos

6. Lewis Hamilton 164 puntos

7. Sergio Pérez 143 puntos

8. George Russell 128 puntos

9. Fernando Alonso 50 puntos

10. Lance Stroll 24 puntos

11. Nico Hülkenberg 22 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Daniel Ricciardo 12 puntos

14. Pierre Gasly 8 puntos

15. Oliver Bearman 6 puntos

16. Kevin Magnussen 6 puntos

18. Alexander Albon 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19. Zhou Guanyu 0 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos

