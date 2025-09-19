close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen and Fernando Alonso stand next to Lewis Hamilton

Hamilton aprovecha el DESASTRE de McLaren; Pesadilla de Alonso en FP2 del GP de Azerbaiyán

Hamilton aprovecha el DESASTRE de McLaren; Pesadilla de Alonso en FP2 del GP de Azerbaiyán

Aloisio Hernández
Max Verstappen and Fernando Alonso stand next to Lewis Hamilton

Lewis Hamilton aprovechó un desastre de McLaren para llevarse el liderato de la FP2 rumbo al Gran Premio de Azerbaiyán. Mientras tanto, Fernando Alonso quedó penúltimo.

Ferrari se quedó con las dos primeras posiciones gracias a un tiempo de 1:41.293 del siete veces campeón del mundo, superando por 0.074 a Charles Leclerc. Por detrás quedaron Mercedes con George Russell y Kimi Antonelli.

Cerrando el Top 5 quedó Oliver Bearman, por delante de Max Verstappen, Liam Lawson, Esteban Ocon y Lando Norris. McLaren tuvo una terrible sesión, ya que tanto Norris como Oscar Piastri tuvieron incidentes que les impidieron correr con normalidad.

Carlos Sainz quedó cerca del Top 10 en el onceavo sitio, mientras que Fernando Alonso terminó en el 19° lugar. Franco Colapinto culminó en la última posición del segundo entrenamiento libre.

GP de Azerbaiyán: FP2

Posición Piloto
1Lewis Hamilton
2Charles Leclerc
3George Russell
4Kimi Antonelli
5Oliver Bearman
6Max Verstappen
7Liam Lawson
8Esteban Ocon
9Alexander Albon
10Lando Norris
11Carlos Sainz
12Oscar Piastri
13Isack Hadjar
14Yuki Tsunoda
15Gabriel Bortoleto
16Pierre Gasly
17Lance Stroll
18Nico Hulkenberg
19Fernando Alonso
20Franco Colapinto

Relacionado: Horarios y canales de televisión para el GP de Azerbaiyán

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Azerbaiyán?

Carlos Sainz y Charles Leclerc obtuvieron un gran resultado en la FP1 del Gran Premio de Azerbaiyán. El corredor de Ferrari logró terminar en tercer lugar, justo por detrás de los McLaren.

Lando Norris se quedó con la mejor vuelta gracias a un registro de 1:42.704, superando a Oscar Piastri por 0.310 segundos. En cuarto lugar quedó George Russell, seguido por Alexander Albon, Yuki Tsunoda y Max Verstappen.

Finalmente, el Top 10 lo cerraron Carlos Sainz, Liam Lawson e Isack Hadjar. Lewis Hamilton se quedó en 13°, mientras que Fernando Alonso culminó más atrás en 15°. Franco Colapinto le ganó nuevamente a Pierre Gasly, su compañero de equipo.

Posición Piloto
1Lando Norris
2Oscar Piastri
3Charles Leclerc
4George Russell
5Alexander Albon
6Yuki Tsunoda
7Max Verstappen
8Carlos Sainz
9Liam Lawson
10Isack Hadjar
11Kimi Antonelli
12Nico Hulkenberg
13Lewis Hamilton
14Gabriel Bortoleto
15Fernando Alonso
16Oliver Bearman
17Lance Stroll
18Esteban Ocon
19Franco Colapinto
20Pierre Gasly

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia vio una carrera en la que Max Verstappen demostró ser el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mediocre coche, mientras que Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla. Sin embargo, McLaren intervino para evitar que Piastri se alzara con el título.

El domingo en Monza tuvo un comienzo caótico, con Nico Hulkenberg obligado a retirarse tras la vuelta de formación. Antonelli, sin duda el mejor novato de la temporada hasta el momento, tuvo una tarde agridulce, terminando noveno tras otra penalización en pista.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde decepcionante: Alonso no terminó la carrera y Carlos Sainz quedó muy lejos de los puntos, mientras que Alex Albon sigue escalando posiciones en el Campeonato Mundial de Pilotos.

Para Ferrari, fue una buena carrera, pero no la que esperaban ante su afición, con Lewis Hamilton sexto y Charles Leclerc cuarto.

1. Max Verstappen 303 puntos

2. Lando Norris 241 puntos

3. Charles Leclerc 217 puntos

4. Óscar Piastri 197 puntos

5. Carlos Sainz 184 puntos

6. Lewis Hamilton 164 puntos

7. Sergio Pérez 143 puntos

8. George Russell 128 puntos

9. Fernando Alonso 50 puntos

10. Lance Stroll 24 puntos

11. Nico Hülkenberg 22 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Daniel Ricciardo 12 puntos

14. Pierre Gasly 8 puntos

15. Oliver Bearman 6 puntos

16. Kevin Magnussen 6 puntos

18. Alexander Albon 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19. Zhou Guanyu 0 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

3130 votos

Relacionado

Últimas Noticias

Lewis Hamilton destapa el SECRETO de su SÚPER VIERNES con Ferrari en Bakú
Ferrari

Lewis Hamilton destapa el SECRETO de su SÚPER VIERNES con Ferrari en Bakú

  • hace 16 minutos
Kimi Antonelli revela SERIOS PROBLEMAS tras el viernes en Azerbaiyán
Mercedes

Kimi Antonelli revela SERIOS PROBLEMAS tras el viernes en Azerbaiyán

  • hace 25 minutos
Carlos Sainz confirma TERRIBLE FRACASO de Williams en 2025
Williams

Carlos Sainz confirma TERRIBLE FRACASO de Williams en 2025

  • hace 55 minutos
La EXIGENCIA de Fernando Alonso a Aston Martin para el GP de Azerbaiyán
Aston Martin

La EXIGENCIA de Fernando Alonso a Aston Martin para el GP de Azerbaiyán

  • 1 hour ago
El ARMA SECRETA de Ferrari para vencer a Verstappen y McLaren en Azerbaiyán
Ferrari

El ARMA SECRETA de Ferrari para vencer a Verstappen y McLaren en Azerbaiyán

  • 1 hour ago
Mercedes revela los PLANES con Kimi Antonelli en medio de la CRISIS
Mercedes

Mercedes revela los PLANES con Kimi Antonelli en medio de la CRISIS

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
4.000+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
2.500+ views

ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez

  • 5 septiembre
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre
 Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
2.500+ views

Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos

  • 30 agosto
 Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
2.500+ views

Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia

  • 6 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x