Horarios y canales de televisión para el GP de Azerbaiyán
Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente viernes 19 de septiembre para el Gran Premio de la temporada 2025 en Azerbaiyán.
El circuito de Bakú será el siguiente lugar en la temporada donde Lewis Hamilton en Ferrari buscarán aprovechar las mejoras, Andrea Kimi Antonelli consolidarse como sensación y Carlos Sainz encontrar el rendimiento con Williams.
Aston Martin y Fernando Alonso por otro lado, buscará mantener el repunte que ha tenido gracias a las mejoras del monoplaza.
Este puede ser un fin de semana especial para Colapinto, ya que será una oportunidad clave para demostrar que merece estar en Alpine después de tomar el asiento de Jack Doohan.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al viernes respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.
Prácticas libres 1 (FP1) - Viernes 19 de Septiembre de 2025
Comenzamos el viernes por la mañana en el continente americano, con la primera sesión de entrenamientos. Aquí tienes la hora de inicio:
Estados Unidos (hora del Pacífico): 01:30 hrs
México: 02:30 hrs
Estados Unidos (hora central): 03:30 hrs
Colombia: 03:30 hrs
Estados Unidos (hora del Este): 04:30 hrs
Argentina: 05:30 hrs
España e Italia: 10:30 hrs
Prácticas libres 2 (FP2) - Viernes 19 de Septiembre de 2025
Estados Unidos (hora del Pacífico): 05:00 hrs
México: 06:00 hrs
Estados Unidos (hora central): 07:00 hrs
Colombia: 07:00 hrs
Estados Unidos (hora del Este): 08:00 hrs
Argentina: 09:00 hrs
España e Italia: 14:00 hrs
¿Cómo ver hoy en directo los entrenamientos de F1 por televisión?
Las siguientes emisoras tienen los derechos de F1 para cubrir la acción desde Bakú, consulta la programación local:
Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes
España: DAZN
Italia: Sky Sport F1
México: Fox Sports
Colombia: Disney+
Argentina: Disney+
F1TV Pro también está disponible en países seleccionados.
F1TV Pro también está disponible en países seleccionados.
