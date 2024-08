Sainz demuestra su lado más EMOTIVO en Italia

Carlos Sainz disputará este domingo su última carrera en Monza vestido de Ferrari y planea disfrutar cada momento de ello durante todo el fin de semana.

Desde su llegada a Monza, el recibimiento al español ha sido espectacular, por lo que es consciente que es algo que no volverá a vivir salvo que vuelva a vestir los colores de Ferrari en el futuro.

De su trayectoria en Ferrari, Carlos destaca la Pole de hace un año y el momento en el que su padre "soltó una lágrima" al verle rodar por primera vez en Fiorano

Sainz dejará Ferrari en unos meses y vestido de rojo logró su primera victoria, en aquel Gran Premio de Gran Bretaña del año 2022, así como varias poles, una de ellas en Monza frente a todos los 'tifosi'

Ser piloto de Ferrari en Fórmula 1 es el sueño de todos los que dedican su vida a este deporte, como hemos podido comprobar este año gracias a un siete veces campeón como Lewis Hamilton.

Relacionado: ¿Cómo le ha ido a Checo en el GP de Italia?

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre Ferrari y el Gran Premio de Italia?

"Estoy intentando disfrutar tanto como me sea posible. Quiero apreciar las sensaciones e intentar vivir el presente", declaró Sainz.

"Antes de venir aquí este fin de semana he intentado parar un poco, mirar alrededor. Siento que me valoran mucho más, me apoyan aún más que lo que hicieron el año pasado, y me siento realmente querido y siento esa conexión con ellos que intento abrazar tanto como sea posible", agregó.

"Sé lo especial que es Fiorano para Ferrari y para cualquier piloto de Fórmula 1. En mis primeras pruebas, cuando me puse el mono rojo y me vi rodando en el coche rojo, mi padre estaba ahí conmigo y vi que soltaba una pequeña lágrima, eso no lo olvidaré", destacó.

"Luego, obviamente, tu primer Monza, pero por seguro que mi Pole aquí el año pasado y luego el podio, ver tanta gente de rojo y todos cantando y gritando tu nombre, es algo que me quedará cuando tenga a mis hijos y les contaré lo que hice hace 40 o 50 años", finalizó Carlos.