Franco Colapinto hizo una inesperada confesión en medio de la crisis que está viviendo con Alpine en la Fórmula 1.

El corredor argentino, en palabras publicadas por PitDebrief, esto fue lo que dijo el sudamericano tras el último fin de semana de carreras: "Sí, iba a intentar ir a los slicks. Parecía bastante seco en la ronda de formación y pensé que era la elección correcta, por supuesto.

"No tengo ni idea de qué pasó, supongo que el problema era mecánico; no pude largar. Por supuesto, solo sé que no pude largar después de la parada. Sí, bastante triste, solo esperando esta carrera, especialmente viendo todo lo que pasó.

"Creo que algunas cosas podrían haber ido a nuestro camino, mirando a Hülkenberg ahora estando allí arriba en el frente, Stroll también comenzando por la parte de atrás. Así que creo que había algunas oportunidades que aprovechar.

"Y sí, solo triste. Todo se sentía bien en las vueltas a la parrilla; el coche era bastante fuerte. Tuvimos algunos cambios que se veían bastante bien para hoy, pero sí, desafortunado", señaló.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

