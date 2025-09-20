Verstappen le ROBA la pole a Sainz en una CAÓTICA qualy del GP de Azerbaiyán
Max Verstappen le robó de último momento la pole position a Carlos Sainz en la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán.
A pesar de que mantuvo la primera posición por muchos minutos, el corredor nacido en Madrid finalmente empezará desde la segunda posición luego de que Max Verstappen lo superara por 0.478 segundos.
Detrás de ellos estará Liam Lawson, seguido por Kimi Antonelli, George Russell, y Yuki Tsunoda. Más atrás, en un auténtico fracaso de sesión, está Lando Norris en P7, por delante de Isack Hadjar, Oscar Piastri y Charles Leclerc.
Fue una clasificación llena de caos y con muchas banderas rojas debido a choques de varios corredores en momentos clave de las rondas de eliminación. Pilotos como Alexander Albon, Franco Colapinto, Nico Hulkenberg, pero también otros personajes importantes como Charles Leclerc o Oscar Piastri, ambos candidatos a la pole position.
En la Q1 fue eliminado Albon, Gasly, Ocon, Hulkenberg y Colapinto. Mientras que la Q2 tuvo sorpresivas salidas con Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll y Oliver Bearman.
GP de Azerbaiyán: Clasificación
|Posición
|Piloto
|1
|Max Verstappen
|2
|Carlos Sainz
|3
|Liam Lawson
|4
|Kimi Antonelli
|5
|George Russell
|6
|Yuki Tsunoda
|7
|Lando Norris
|8
|Isack Hadjar
|9
|Oscar Piastri
|10
|Charles Leclerc
|11
|Fernando Alonso
|12
|Lewis Hamilton
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Lance Stroll
|15
|Oliver Bearman
|16
|Franco Colapinto
|17
|Nico Hulkenberg
|18
|Esteban Ocon
|19
|Pierre Gasly
|20
|Alexander Albon
¿Cómo va el Campeonato de Pilotos previo al GP de Azerbaiyán?
El Gran Premio de Italia vio una carrera en la que Max Verstappen demostró ser el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mediocre coche, mientras que Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla. Sin embargo, McLaren intervino para evitar que Piastri se alzara con el título.
El domingo en Monza tuvo un comienzo caótico, con Nico Hulkenberg obligado a retirarse tras la vuelta de formación. Antonelli, sin duda el mejor novato de la temporada hasta el momento, tuvo una tarde agridulce, terminando noveno tras otra penalización en pista.
Los pilotos españoles tuvieron una tarde decepcionante: Alonso no terminó la carrera y Carlos Sainz quedó muy lejos de los puntos, mientras que Alex Albon sigue escalando posiciones en el Campeonato Mundial de Pilotos.
Para Ferrari, fue una buena carrera, pero no la que esperaban ante su afición, con Lewis Hamilton sexto y Charles Leclerc cuarto.
1. Max Verstappen 303 puntos
2. Lando Norris 241 puntos
3. Charles Leclerc 217 puntos
4. Óscar Piastri 197 puntos
5. Carlos Sainz 184 puntos
6. Lewis Hamilton 164 puntos
7. Sergio Pérez 143 puntos
8. George Russell 128 puntos
9. Fernando Alonso 50 puntos
10. Lance Stroll 24 puntos
11. Nico Hülkenberg 22 puntos
12. Yuki Tsunoda 22 puntos
13. Daniel Ricciardo 12 puntos
14. Pierre Gasly 8 puntos
15. Oliver Bearman 6 puntos
16. Kevin Magnussen 6 puntos
18. Alexander Albon 6 puntos
17. Esteban Ocón 5 puntos
19. Zhou Guanyu 0 puntos
20. Franco Colapinto 0 puntos
21. Valtteri Bottas 0 puntos
