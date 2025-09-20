Con el caos reinando a su alrededor, Max Verstappen supo aprovechar la situación para conquistar la pole del Gran Premio de Azerbaiyán, y Carlos Sainz sorprendió al colocarse en segundo puesto tras él.

Oscar Piastri se quedó fuera de la clasificación tras colisionar en una intensa sesión que terminó con SEIS banderas rojas, mientras Max Verstappen se adjudicaba la pole en un día de récords.

En una jornada marcada por interrupciones, Liam Lawson llevó su Racing Bulls hasta el tercer puesto, mientras que ambos pilotos de Mercedes completaron el top cinco. Lando Norris, aunque evitó chocar, solo logró un tiempo suficiente para quedar en séptimo en Q3.

Durante la sesión, los pilotos tuvieron que enfrentarse a fuertes vientos, con ráfagas de hasta 80 km/h azotando la pista, un contraste radical con las condiciones más benignas de los dos primeros entrenamientos del viernes.

Kimi Antonelli se salvó de un castigo en la parrilla, pero terminó obteniendo una reprimienda. Por otro lado, se anunció que Esteban Ocon fue descalificado por problemas técnicos en su auto.

A continuación, se muestran la parrilla de salida para el Gran Premio de Azerbaiyán.

GP de Azerbaiyán: Parrilla de salida

¿Cómo va el Campeonato de Equipos previo al GP de Azerbaiyán?

El Gran Premio de Italia significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera.

En el circuito de Monza no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones permitieron una carrera feroz de parte de todos los pilotos en la angosta parrilla italiana.

Ferrari volvió a poner distancia en el Campeonato de Constructores, ya que Hamilton y Leclerc aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, aunque Alex Albon continúa respondiendo.

1. McLaren 617 puntos

2. Ferrari 280 puntos

3. Mercedes 260 puntos

4. Red Bull Racing 239 puntos

5. Williams 86 puntos

6. Aston Martin 62 puntos

7. Racing Bulls 61 puntos

6. Kick Sauber 55 puntos

9. Haas 44 puntos

10. Alpine 20 puntos

