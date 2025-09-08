close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Composite image of Piastri, Verstappen and Norris in front of Italian flag-themed background

Así queda el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Italia

Así queda el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Italia

Nazario Assad De León
Composite image of Piastri, Verstappen and Norris in front of Italian flag-themed background

El Gran Premio de Italia significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera, pero se mantiene lejos en el campeonato de constructores.

En el circuito de Monza no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones permitieron una carrera feroz de parte de todos los pilotos en la angosta parrilla italiana.

Ferrari logró mantenerse en carrera, ya que Hamilton y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes.

Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, pero Alex Albon sí continúa respondiendo.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Italia?

  • 1. McLaren 617 puntos
  • 2. Ferrari 280 puntos
  • 3. Mercedes 260 puntos
  • 4. Red Bull Racing 239 puntos
  • 5. Williams 86 puntos
  • 6. Aston Martin 62 puntos
  • 7. Racing Bulls 61 puntos
  • 6. Kick Sauber 55 puntos
  • 9. Haas 44 puntos
  • 10. Alpine 20 puntos

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Las palabras que aseguran el REGRESO del verdadero Hamilton en Ferrari
Ferrari

Las palabras que aseguran el REGRESO del verdadero Hamilton en Ferrari

  • hace 14 minutos
¿Ya llegamos a esto? Ferrari CELEBRA el resultado de Hamilton en Monza
Ferrari

¿Ya llegamos a esto? Ferrari CELEBRA el resultado de Hamilton en Monza

  • hace 30 minutos
Leclerc revela las tres pistas donde Ferrari puede GANAR una carrera
Ferrari

Leclerc revela las tres pistas donde Ferrari puede GANAR una carrera

  • hace 47 minutos
¡Exigen un MENTOR para Antonelli en Mercedes!
Mercedes

¡Exigen un MENTOR para Antonelli en Mercedes!

  • 1 hour ago
Alpine confirma la fecha FINAL para el futuro de Colapinto en la F1
Alpine

Alpine confirma la fecha FINAL para el futuro de Colapinto en la F1

  • 1 hour ago
Antonelli, víctima de la PRESIÓN en Mercedes
Mercedes

Antonelli, víctima de la PRESIÓN en Mercedes

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
30.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 ¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
4.000+ views

¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!

  • 25 agosto
 Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
4.000+ views

Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine

  • 24 agosto
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
4.000+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
2.500+ views

Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine

  • 19 agosto
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x