Así queda el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Italia
El Gran Premio de Italia significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera, pero se mantiene lejos en el campeonato de constructores.
En el circuito de Monza no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones permitieron una carrera feroz de parte de todos los pilotos en la angosta parrilla italiana.
Ferrari logró mantenerse en carrera, ya que Hamilton y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes.
Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, pero Alex Albon sí continúa respondiendo.
¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Italia?
- 1. McLaren 617 puntos
- 2. Ferrari 280 puntos
- 3. Mercedes 260 puntos
- 4. Red Bull Racing 239 puntos
- 5. Williams 86 puntos
- 6. Aston Martin 62 puntos
- 7. Racing Bulls 61 puntos
- 6. Kick Sauber 55 puntos
- 9. Haas 44 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
