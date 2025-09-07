Verstappen se lleva el GP de Italia; Alonso se accidenta; Hamilton revive

El Gran Premio de Italia demostró de nuevo el dominio de que Max Verstappen puede ganar a pesar del mal Res Bull y tras una caótica carrera, le siguieron Lando Norris y Oscar Piastri para completar el podio.

El Circuito de Monza vio una carrera entretenida de principio a fin, con abandonos y salidas desde el pit lane desde inicio, ya que no había ni iniciado la carrera y en la vuelta de formación Nico Hulkenberg debió abandonar.

En la vuelta 25 de la carrera, Fernando Alonso tuvo que ver terminado antes de tiempo su carrera, ya que una falla en la suspensión de su vehículo lo imposibilitó de continuar el Gran Premio en Monza.

En la vuelta 41, Carlos Sainz estuvo cerca de abandonar la carrera, ya que generó un contacto importante con Oliver Bearman, pero para fortuna de los dos, ambos pudieron seguir durante la carrera y no se generó auto de seguridad, lo que esperaban ambos McLaren.

Esta acción hizo que, de nuevo, Sainz terminara muy lejos de Alex Albon, que continua sumando carreras estando delante de su compañero de equipo.

Antonelli recuperó un poco las buenas sensaciones de anteriores carreras, ya que volvió a la zona de puntos y sumó por primera vez en una carrera de casa, después de la amarga sensación de Zandvoort, donde acabó muy abajo en la parrilla y al inicio de temporada con el abandono que tuvo en Imola.

Ferrari por su parte, en su carrera de casa no pudo lograr el ansiado podio con ninguno de sus dos pilotos, ya que Leclerc terminó en cuarta posición y Hamilton en sexto.

Franco Colapinto continúa con su sequía de puntos en la temporada, para su mala suerte, este era además uno de los circuitos donde peor rendimiento da el mono plaza de Alpine, por lo que terminó en la posición 17.

Ferrari tuvo resultados horrorosos, ya que sus dos pilotos abandonaron, y Racing Bulls es el gran beneficiado ya que Isack Hadjar logra su primer podio de la temporada tras el abandono de Lando Norris por falla en su monoplaza.

Gran Premio de Gran Italia en 2025

