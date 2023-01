Jan Bolscher

Zondag 22 januari 2023 17:15

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is van mening dat het slechts een kwestie van tijd is tot het Formule 1-team van Ferrari terugkeert naar haar wereldkampioenschapwinnende vorm, maar wij zijn benieuwd naar wat jij denkt.

Ferrari legde voor het laatst beslag op het constructeurskampioenschap in 2008, destijds met Kimi Raikkonen en Felipe Massa achter het stuur. Het laatste wereldkampioenschap bij de coureurs dateert van één jaar daarvoor, toen diezelfde Räikkönen nipt Lewis Hamilton en Fernando Alonso voor wist te blijven. Sindsdien zijn de successen schaars voor de grootmacht uit Maranello. Afgelopen seizoen leek Ferrari de grote favoriet, maar een combinatie van betrouwbaarheidsproblemen, strategische blunders en persoonlijke fouten maakten dat het jaar uitliep op een deceptie.

Artikel gaat verder onder video

Kwestie van tijd?

Ben Sulayem is echter van mening dat het slechts een kwestie van tijd is totdat de illustere renstal terugkeert naar haar gloriedagen: "Of ze de juiste ingrediënten in huis hebben, weet niemand behalve Ferrari zelf. Maar races winnen en kampioenschappen winnen is niet iets nieuws voor Ferrari. Het is slechts een kwestie van tijd totdat ze weer zullen winnen", zo vertelde hij onder andere. Wat denk jij? Is het een kwestie van tijd tot Ferrari beslag legt op het wereldkampioenschap?