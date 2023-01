Brian Van Hinthum

Max Verstappen kreeg in 2022 aan het begin van het nieuwe Formule 1-tijdperk te maken met een RB18 die niet helemaal naar zijn wensen functioneerde. Dat zat hem vooral in de grote hoeveelheid onderstuur die de bolide had wegens het te hoge gewicht van de auto. Verstappen legt uit wat voor effect dat op zijn prestaties had.

Het seizoen van Verstappen begon natuurlijk allesbehalve vlekkeloos met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. Verstappen gaf na de nieuwe teleurstelling in Australië al aan dat hij 'wel 45 races nodig had om de achterstand in te halen', maar niets bleek minder waar. Toen de Nederlander met zijn RB18 het vertrouwen leek te vinden, was er voor Ferrari geen ontkomen meer aan. Uiteindelijk leverde het de Limburger maar liefst vijftien overwinningen én een tweede wereldtitel op in het 22 races tellende seizoen. Ook de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi werd op dominante wijze gewonnen.

Gewicht RB18

Met name aan het begin van het seizoen had Verstappen veel moeite om de RB18 onder controle te krijgen, terwijl bijvoorbeeld Sergio Pérez juist wél prima overweg leek te kunnen met het materiaal. Volgens Verstappen had het vooral met onderstuur te maken tijdens de runs die met weinig brandstof werden gedaan, zoals de kwalificaties. "Het had te maken met het gewicht van de auto", vertelt hij aan Autosport. "Omdat het veel overgewicht had, ontstond er een balans van onderstuur. Toen het ons lukte om daar vanaf te komen, werd de auto weer een stuk flexibeler."

Niet snel met onderstuur

De Nederlander vervolgt: "Niet meer zenuwachtig, maar veel flexibeler. Je kon eindelijk de voorkant écht gebruiken. Aan het eind van de dag is dat écht de manier hoe je een hele snelle auto bestuurt. Een auto kan niet snel zijn met onderstuur, dat is onmogelijk", klinkt het stellig vanuit de man die komend seizoen op jacht gaat naar zijn derde wereldtitel. "Vooral met de banden die we dit jaar hadden, was het nog eens een stuk lastiger voor de auto als je onderstuur had. Je kan geen auto zoals dat hebben."

