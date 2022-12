Remy Ramjiawan

Woensdag 21 december 2022 17:22 - Laatste update: 17:35

Voor Romain Grosjean is het seizoen dat Max Verstappen in 2022 heeft gedraaid, bijna perfect geweest. De Fransman blikt samen met GPFans terug op het afgelopen jaar en wijst naar de werking van het nieuwe reglement in de Formule 1. Daarnaast hoopt hij dat er volgend jaar drie teams gaan vechten voor het kampioenschap.

De voormalig Formule 1-coureur nam aan het einde van 2020 afscheid van de koningsklasse. Het was niet helemaal het afscheid wat hij in gedachten had, tijdens de Grand Prix van Bahrein eindigde de race van de Fransman in de vangrails. Na een enorme klapper, vatte zijn bolide vlam en kon hij ternauwernood ontsnappen aan de vuurzee. Inmiddels is Grosjean al een aantal jaren actief in de Verenigde Staten als IndyCar-coureur, wel houdt hij de Formule 1 strak in de gaten.

'Seizoen van Max was fantastisch'

Het seizoen begon met een sterk Ferrari en een Red Bull dat kwakkelde met de betrouwbaarheid. In gesprek met GPFans legt Grosjean uit wat hij van het jaar vond. "Ik vond het begin erg spannend, omdat we voor een behoorlijke tijd een mooie strijd tussen Max en Charles hadden", zo wijst hij naar de openingsfase. Red Bull kwam uiteindelijk de problemen te boven en Verstappen zette de jacht op Charles Leclerc in. Grosjean: "Ik denk dat Max het beste seizoen heeft verreden, wat hij zich ooit in zijn dromen voor had kunnen stellen. Het was voor 99 procent perfect."

Charles Leclerc & Max Verstappen

Toch plaatst de veteraan één kanttekening: "Ik denk dat Brazilië niet perfect was, dus er mist slechts één procent door Brazilië. Daar gaf hij de positie niet terug aan Pérez. Voor de rest kan ik hem alleen maar applaudisseren. Het seizoen van Max was gewoon fantastisch, maar ik keek ook graag naar de andere gevechten."

Meer gevechten in 2022

Grosjean genoot ook van de knokpartijen op het middenveld, die dankzij het nieuwe reglement, dit jaar in overvloed waren. "Het middenveld lag in het begin een beetje overhoop. Zoals Haas met Kevin Magnussen en [Valtteri] Bottas ook af en toe aan het begin van het jaar. Dat was spannend. Ik denk dat ze [nieuwe regels] nog wel gefinetuned kunnen worden. Maar we hebben absoluut beter racen gezien dan in het verleden", aldus Grosjean.

Max Verstappen, Kevin Magnussen & George Russell

2023

De teams bevinden zich momenteel in de winterstop en achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de auto's van volgend seizoen. In 2022 begon de strijd om het kampioenschap tussen twee teams, maar na de zomervakantie was het vooral Red Bull die de dienst uitmaakte. Voor volgend jaar hoopt Grosjean dan ook dat de spanning langer zal duren, maar ook dat er meerdere gegadigden voor de titels zullen zijn. "Ik denk dat we Ferrari, Red Bull en Mercedes volgend jaar vooraan gaan zien vechten. Dat is wat ik in elk geval hoop te zien", concludeert Grosjean.

