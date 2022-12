Brian Van Hinthum

Woensdag 21 december 2022 06:59

Het werd na een stroeve start een prachtig jaar voor het team van Red Bull Racing. Zo vlak voor de kerstdagen en de jaarwisseling dus een goed moment voor Max Verstappen, Sergio Pérez en Christian Horner om terug te blikken op het jaar waarin de constructeurstitel voor het eerst sinds 2013 gewonnen werd.

Na een druk en beladen 2021, waarin Red Bull stevige gevechten voerde met het team van Mercedes, was het maar de vraag hoe de vlag er bij de Oostenrijkers bij zou hangen richting het nieuwe Formule 1-tijdperk, waarin aerodynamische veranderingen centraal staan. Het was voor de Milton Keynes-formatie de vraag of er in het intensieve 2021-seizoen wel nog genoeg tijd en ruimte was om de spijker op de kop te slaan wat betreft het nieuwe tijdperk in de koningsklasse. Na een stroeve start bleek echter dat de RB18 een kampioenswaardige auto was en die titel werd uiteindelijk ook relatief makkelijk gepakt.

Recap van 2022

De Oostenrijkse renstal wist maar liefst zestien overwinningen toe te voegen aan de prijzenkast en dat betaalde zich uiteindelijk uit in een mooie coureurstitel voor Verstappen en constructeurstitel voor het team. Vlak voor de feestdagen nemen Verstappen, Pérez en Horner het seizoen door. De heren hebben het onder meer over de nieuwe generatie auto's, de één-twee op Spa-Francorchamps en het binnenhengelen van de constructeurstitel.