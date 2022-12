Lars Leeftink

Maandag 19 december 2022 10:31 - Laatste update: 12:08

Adrian Newey baalt van de kant die de Formule 1 op is gegaan als het aankomt op het gewicht van de nieuwe auto's. Zeker Red Bull heeft er in 2022 behoorlijk veel problemen mee gehad, maar het is een algemeen probleem gebleken.

Niet veel auto's zaten in 2022 in de buurt van het minimumgewicht van 798 kilogram. Red Bull en AlphaTauri zeker niet, maar ook de andere teams en leveranciers hadden moeite om ook maar in de buurt te komen van het minimaal toegestane gewicht. Teams proberen hier zoveel mogelijk in de buurt van te komen, om de auto zo sneller en beter bestuurbaar te maken. Red Bull lukte dat in 2022 maar minimaal, net zoals andere teams.

Gewicht

In gesprek met Motorsport-Magazin.com laat Newey, ontwerper van de succesvolle RB18 van Red Bull, merken dat hij het frustrerend vindt dat de problemen omtrent het gewicht van de auto's een algemeen probleem in de Formule 1 is geworden door de nieuwe reglementen. "In een paar jaar tijd is de gewichtslimiet gestegen van een schamele 600 kg en 30-40 kg ballast aan boord naar auto's van 800 kg en meer. En we werken allemaal als een gek om aan de huidige minimale gewichtseis te voldoen. Kortom, auto's zijn groter en zwaarder geworden en zijn niet bijzonder aerodynamisch efficiënt omdat ze veel luchtweerstand hebben."

Verkeerde weg

Newey baalt van deze gang van zaken. "Vooral omdat er op dit moment behoefte is om precies het tegenovergestelde te doen. Het is duidelijk dat deze verkeerde richting dezelfde is die de algemene auto-industrie de laatste tijd is ingeslagen: grotere en zwaardere auto's en de obsessie van mensen of ze op batterijen of op gas rijden. Het grootste probleem is de hoeveelheid energie die nodig is om het te verplaatsen, ongeacht waar die energie vandaan komt. Het lijkt erop dat de technische regels van de Formule 1 dat niet begrijpen, want dat willen de grote autofabrikanten natuurlijk niet. Tenminste, dat denk ik."