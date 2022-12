Lars Leeftink

Zaterdag 17 december 2022 15:46 - Laatste update: 15:49

Na het seizoen 2022 hebben er wat veranderingen plaatsgevonden in het lijstje met meeste zeges van een constructeur in de Formule 1. Deze veranderingen hebben vooral betrekking op Red Bull Racing.

Red Bull domineerde het seizoen 2022 en veroverde het kampioenschap bij zowel de coureurs (Max Verstappen) als constructeurs, voor het eerst sinds 2013. Het seizoen leverde Red Bull 17 zeges op. Verstappen veroverde in zijn eentje al vijftien zeges, terwijl Sergio Perez met twee zeges ook een handje hielp. Daardoor staat Red Bull nu wat steviger in de top vijf. Het is, van die top vijf, met afstand het jongste team. De weg naar de top vier is echter nog lang, mede omdat de concurrentie al nagenoeg vanaf het begin in de Formule 1 actief is (sinds begin jaren 50).

Artikel gaat verder onder video

Top 4

Red Bull staat nu op 92 zeges, waarmee het vijfde staat. Williams, dat vierde staat en al jaren geen zege meer heeft geboekt, staat nog steeds vierde met 114 zeges. Red Bull heeft dus nog een achterstand van 22 zeges op Williams. Het gat naar Mercedes is echter nog groter. Met 125 overwinningen in de sport staan de Silver Arrows derde. Afgelopen seizoen werd er maar één zege geboekt, enorm weinig ten opzichte van de jaren daarvoor. De top twee is echter nog steeds stevig in handen van McLaren en Ferrari. McLaren staat met 183 zeges op P2, met als laatste zege de zege van Daniel Ricciardo in 2021. Ferrari, dat dit seizoen ook de nodige zeges boekte, staat nog steeds stijf bovenaan met 242 zeges. Een voorsprong van 59 overwinningen. Het is maar de vraag of de Italiaanse renstal ooit nog bijgehaald gaat worden, ondanks dat het al meer dan tien jaar geen wereldkampioen meer is geworden.

De Formule 1 heeft vele constructeurs gekend, maar Ferrari is er sinds het begin al bij. Ferrari topt ook de lijst met de meeste overwinningen ooit in de Formule 1. Gaat er ooit een team komen dat meer races gaat winnen dan Ferrari? #F1 #Formule1 #Ferrari pic.twitter.com/BuPHNcoJzS — GPFans NL (@GPFansNL) December 17, 2022