Lars Leeftink

Vrijdag 16 december 2022 15:53 - Laatste update: 15:53

Michael Masi, voormalig wedstrijdleider in de Formule 1, is sinds zijn vertrek bij de FIA op zoek naar een nieuwe baan. Deze baan heeft hij nu gevonden. De Australiër gaat in eigen land aan de slag namens Karting Australia.

Het is een bekende omgeving voor Masi, die eerder al als assistent-wedstrijdleider bij de Supercars Commisie actief was. Vanuit deze functie maakte hij de overstap naar de FIA, waar hij het zover schopte dat hij wedstrijdleider werd. Dit bleef hij vervolgens tot eind 2021, toen de Grand Prix van Abu Dhabi roet in het eten van de carrière van Masi gooide. Het zou zijn carrière bij de FIA op zijn kop zetten.

Abu Dhabi

Masi besloot na een crash van Nicholas Latifi tijdens de slotfase van de race een safety car naar buiten te brengen. Vervolgens leek het erop dat de race achter de safety car zou eindigen en Lewis Hamilton wereldkampioen ging worden, maar Masi besloot alleen de auto's tussen Hamilton (P1) en Max Verstappen (P2) er tussenuit te halen en de race vervolgens te hervatten. Met nog een ronde te gaan besloot Masi de safety car naar binnen te halen, waarna Verstappen Hamilton alsnog inhaalde en de race won. Met als gevolg dat de Nederlander wereldkampioen werd. Na een grondig onderzoek van de FIA en veel opmerkingen vanuit Mercedes besloot de FIA over te stappen op een systeem met twee wedstrijdleiders. Masi kon vertrekken. Inmiddels heeft de FIA alweer besloten dat het weer teruggaat naar één wedstrijdleider.

Nieuwe baan

Vervolgens ging Masi, na een periode waarin hij even niets deed, op zoek naar een nieuwe baan. Hij wou het liefst in Australië actief zijn, zodat hij dichter bij zijn familie kon zijn. Daarin is hij dus geslaagd, want hij gaat per 1 januari 2023 werken voor Karting Australia, de kartbond van het land. Hij wordt onderdeel van het bestuur en gaat dus een bepalende rol spelen bij de bond.