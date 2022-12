Brian Van Hinthum

Vrijdag 16 december 2022 12:59

Nico Rosberg heeft gezien hoe Mercedes het dit jaar lastig had ten opzichte van Red Bull, al zat er aan het einde van het seizoen wel duidelijk progressie in bij de Zilverpijlen. De voormalig Mercedes-coureur denkt dat Red Bull de borst nat kan gaan maken richting 2023, omdat de motivatie bij de Duitse renstal ontiegelijk hoog zal liggen om revanche te halen.

Het werd een seizoen om snel te vergeten voor het team van Mercedes. Al vanaf het allereerste moment liep de Duitse gigant achter de feiten aan in dit gloednieuwe Formule 1-tijdperk. Het team van Toto Wolff ging voor een extravagant ontwerp met de nieuwe bolide en leek in het eerste gedeelte van het seizoen volledig de boot gemist te hebben met de opvallende smalle sidepods. De W13 was niet vooruit te branden en men had dan ook niks in de melk te brokkelen tegenover Ferrari en Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Lagere druk

Tel daarbij ook nog eens het porpoisingprobleem op en je hebt al snel een seizoen om snel te vergeten. Later in het seizoen leek men op de ontwikkelingsafdeling van Mercedes steeds meer begrip te krijgen voor de nieuwe aerodynamische reglementen en leek men aan de hand van de gebrachte updates steeds vaker mee te doen om de voorste plekken. "De druk is nu een beetje van de ketel bij het team en ze hebben geaccepteerd dat zij niet meer de beste en snelste zijn op dit moment", concludeert Rosberg bij Any Driven Monday.

Jacht is geopend

De Duitse renstal moet dus in de achtervolging en Rosberg denkt dat ervoor zorgt dat Red Bull zich zeker druk moet maken richting 2023. "De jacht is geopend voor Mercedes. Ze zijn enorm gemotiveerd en hebben één duidelijk doel: versla de Red Bull volgend jaar en pak ze in de winter. Dat is een enorme drijfveer voor ze. Mercedes zal mentaal ontzettend sterk zijn tijdens de komende maanden en richting het volgende jaar", waarschuwt hij de Milton Keynes-formatie.