Brian Van Hinthum

Vrijdag 9 december 2022 16:48

Het seizoen zit erop en langzaam maar zeker komen de kerstdagen eraan. Tijd om terug te blikken dus op het afgelopen jaar in de Formule 1. GPFans ging in gesprek met Tim Coronel om terug te kijken op het bijzondere Formule 1-seizoen, waarin Max Verstappen dominant naar zijn tweede wereldtitel reed. Volgens Coronel mocht dat allemaal wel wat minder.

Hoewel het er na drie races zeker niet zo uitzag, is Verstappen opnieuw wereldkampioen. De Nederlander begon zijn jacht op de tweede wereldtitel nog op de slechtst mogelijke wijze toen hij twee keer in de eerste drie races vroegtijdig uitviel met technische problemen. Hij kwam terug en reed in het restant van het seizoen heel het veld aan gort. Uiteindelijk wist de Nederlander met een voorsprong van 146 punten Charles Leclerc achter zich te laten en mocht hij voor de tweede keer zichzelf wereldkampioen Formule 1 noemen.

Had spannender gemogen

Coronel blikt in gesprek met GPFans terug op de zegetocht van de Limburger en volgens de analist kon het allemaal wel wat spannender. "Eigenlijk won Max teveel. Ten opzichte van vorig jaar, toen was het natuurlijk spannend tot de laatste seconde. Nu was de race al geracet na een rondje of tien. Soms had je wel een kleine verrassing, zoals een spinnetje in Hongarije", memoreert hij aan de comeback van Verstappen op de Hungaroring. "Ik durf wel te zeggen: ik had belachelijk veel vertrouwen. Na de vierde race dacht ik: oké, nu is het gewoon binnenhalen. Dat heeft hij ook letterlijk gedaan. Maar het was wel saai."

Mercedes en De Vries

Wat dat betreft mag het volgend seizoen dus allemaal wel wat anders voor Coronel. Hij hoopt dat de Zilverpijlen zich weer definitief aan het front weten te melden na een kwakkelend jaar. 'Ik vind het wel leuk als Mercedes erbij zou komen. Die strijd tussen Hamilton en Max, die vind ik fantastisch om te zien. Ik zou het leuk vinden als Norris erbij komt, tenminste ik vind wel dat hij erbij hoort." Natuurlijk gaan we ook een tweede Nederlander op de grid zien. "Ik vind het daarbij ook heel erg vet dat Nyck erbij is gekomen. Niet dat hij voor het kampioenschap kan gaan, maar als hij een beetje in middenveld mee kan komen, vind ik dat toch wel heel erg tof."

De hele video met het oudejaarsgesprek met Coronel kan je hieronder bekijken!