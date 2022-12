Ian Parkes & Brian van Hinthum

Zondag 4 december 2022 13:00 - Laatste update: 13:03

George Russell wist dit jaar in zijn eerste seizoen voor Mercedes teamgenoot Lewis Hamilton te verslaan. Eén van de vaak gehoorde theorieën is dat Hamilton in de eerste seizoenshelft veelal als proefkonijn fungeerde qua set-ups voor de lastig te bergrijpen W13. Russell zelf ontkent nu die theorieën.

Het is natuurlijk niet het seizoen geworden waar Mercedes op had gehoopt. Na jarenlange dominantie in de koningsklasse heeft de Duitse gigant dit jaar een pas op de plaats moeten maken voor teams als Ferrari en Red Bull Racing. Dat knaagt natuurlijk en dus wordt er dit jaar al hard gewerkt aan het beter leren begrijpen van de auto's en volgend jaar. Vaak werd er in de media gezegd dat Hamilton in de eerste seizoenshelft vooral daarmee bezig was en in dienst reed voor het team. De Brit grapte na de Canadese Grand Prix zelfs dat Russell daarna de rol van 'proefkonijn' kon gaan overnemen.

Artikel gaat verder onder video

Russell spreekt tegen

Volgens Russell zit de vork echter toch wat anders in de steel. De Brit reageert op de vraag van GPFans of het klopt dat Hamilton veel meer werk investeerde in het leren begrijpen van de W13 dan dat hij zelf deed. "Nee, dat is niet het geval. Wanneer er testonderdelen aan werden gebracht, werden ze eerlijk verdeeld. Ik denk dat hij vooral bedoelde te zeggen dat hij wat extravaganter was met de setups. Als er een ontwikkeling voor de auto kwam, werden deze altijd evenredig verdeeld. De ene week was het aan mij, de volgende week aan hem."

Snelheid

De Brit vervolgt. "Ik voelde me vanaf dag één beter met de auto, dus ik denk dat Lewis meer dingen probeerde om de setup te vinden die voor hem werkte. Ik hoefde niet zo veel te experimenteren omdat ik blij was met de auto. De snelheid was relatief snel en natuurlijk kun je jezelf vergelijken met je teamgenoot. Op het begin waren de prestaties goed. Lewis moest dus deze extravagante dingen proberen om te zien wat het beste voor hem werkte. Waarschijnlijk was hij vanaf de helft van het seizoen blij met de auto."