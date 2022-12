Remy Ramjiawan

Vrijdag 2 december 2022 11:27

Dr. Helmut Marko heeft de titelaspiraties van Sergio Pérez ook meegekregen, maar verwacht niet dat de Mexicaan het een heel seizoen kan uithouden tegen Max Verstappen. De viervoudig Grand Prix-winnaar heeft zijn teamgenoot in de afgelopen jaren geholpen, maar gaat in 2023 in eerste instantie voor eigen kansen.

De verhouding tussen de Red Bull-coureurs is na de race in Brazilië op scherp gezet, toen Verstappen geen gehoor gaf aan de teamorder. Het op het oog zo vreedzame samenwerking tussen de twee coureurs lijkt daarmee van de baan te zijn. Toch verwacht de adviseur van Red Bull niet dat er een situatie zoals tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton in 2016 bij Mercedes zal komen. De Mexicaan is in de ogen van de Oostenrijk op dit moment niet in staat om Verstappen over een heel jaar uit te dagen, zo vertelt hij bij Bild.

'Een of twee overwinning'

Hoe volgend seizoen eruit zal gaan zien en welk team er aan de top staat, dat wordt pas duidelijk tijdens de eerste race. Verstappen zal komend jaar op jacht gaan naar zijn derde werelditel en daar waar hij in het verleden op de hulp van Pérez kon rekenen, is dat in de toekomst misschien een stuk minder. Marko laat zijn licht erop schijnen en geeft toch dat er wel wat overwinningen voor Pérez in zitten, maar over een heel seizoen ziet hij dat niet gebeuren.

Max Verstappen & Sergio Pérez

"Checo kan zeker één of twee races winnen. Maar ik zie hem niet in staat Max een heel seizoen uit te dagen. In het algemeen zie ik niet dat iemand met dezelfde voorwaarden dat op dit moment kan doen", zo legt de 79-jarige Oostenrijker uit. Het contract van Pérez loopt tot het einde van 2024 en hoewel de 32-jarige Checo niet is gehaald om voor de kampioenschappen te strijden, wil hij in zijn laatste jaren bij Red Bull uiteindelijk wel een titelgevecht aangaan.