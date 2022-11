Remy Ramjiawan

Dinsdag 29 november 2022 13:01

Mercedes-teambaas Toto Wolff wijst naar de ongemakken van de W13 en is blij dat het team volgend jaar met een nieuwe wagen zal racen. De Duitse renstal had met de introductie van de W13 een innovatief ontwerp naar buiten gebracht, maar op pure snelheid kwam de auto tekort op Red Bull Racing en Ferrari.

De laatste fase van het jaar stond voor Mercedes vooral in het teken van de ontwikkeling van de W13, met het oog op onderdelen die voor de W14 kunnen worden gebruikt. De bolide bracht niet wat het team er van tevoren van had gehoopt en bij Motorsport-Total kijkt de teambaas terug op het jaar en wijst hij naar enkele positieve punten, al moet Wolff toegeven dat hij blij is dat de W13 eindelijk wordt geparkeerd.

Luchtweerstand

Uiteindelijk wist Mercedes het constructeurskampioenschap op de derde positie in het klassement af te sluiten. Wolff wijst naar het grootste probleem van de W13, de luchtweerstand. "We hebben gewoon te veel luchtweerstand voor de kwalificatie, waardoor we zes tienden verliezen op de rechte stukken, en dat kan niet worden opgelost door simpelweg de achtervleugel te verkleinen, want het is gewoon de aerodynamische efficiëntie die de auto mist", zo legt hij uit.

Enige positieve

Toch zijn er ook positieve punten aan te wijzen, zo was er aan het begin van het jaar geen correlatie tussen wat er in de fabriek werd ontwikkeld en wat er op de baan gebeurde. "Maar in zekere zin is het goed dat er een verband is tussen onze simulatie en het resultaat. Dat is het enige positieve dat ik zie", zo is het jaar volgens Wolff niet helemaal vruchteloos geweest. De W13 heeft uiteindelijk niet het succes kunnen brengen, wat er van tevoren van werd verwacht. Wolff onthult dan ook dat de bolide een speciaal plekje krijgt in het museum van Mercedes: "Helemaal achteraan!"