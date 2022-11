Lars Leeftink

Maandag 28 november 2022 20:09

De boardradio's gedurende het seizoen leveren voor zowel fans als social media-afdelingen genoeg hilarische en mooie momenten op. Zo ook dit seizoen. Onder meer Max Verstappen, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Kevin Magnussen en debutant Nyck de Vries spelen een hoofdrol in de top 20.

Volgens de Formule 1 is de boardradio van Sainz die denkt dat er 'debries' wordt gezegd door zijn engineer, terwijl het gaat om De Vries, de beste boardradio van 2022. De Spanjaard is op de eerste plek terechtgekomen. Ook de nies van Pérez, de reactie op pole position van Magnussen, de overwinning van Verstappen in Mexico en nog een paar andere pareltjes van Sainz zijn hoog in de top 20 terug te vinden. Check de video met de top 20 boardradio's van 2022 hier.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull zet enorme stap, Mercedes en AlphaTauri zakken: Puntentotaal 2021 vs 2022

2022

Daar waar Verstappen niet bovenaan staat in deze top 10, stond hij wel op het hoogste treetje na afloop van het seizoen 2022. Het seizoen, dat 22 races kende, werd door de Nederlander samen met Red Bull gedomineerd. Verstappen won 15 van de 22 races (iets wat nog nooit iemand gelukt is) en verzamelde 454 punten (een record). Red Bull werd kampioen bij de constructeurs voor het eerst sinds 2013.