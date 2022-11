Remy Ramjiawan

Maandag 28 november 2022 12:51 - Laatste update: 13:00

Liberty Media heeft niet alleen de Grand Prix van Rusland in de ban gedaan, het land mocht ook het hele seizoen de koningsklasse niet op televisie uitzenden. Formule 1-journalist Alexey Popov verwacht niet dat de beelden op korte termijn terug zullen keren, ondanks dat het wereldkampioenschap voetbal wel wordt uitgezonden.

Aan het begin van het seizoen moest de Formule 1 reageren op de inval van Rusland in Oekraïne. Na lang te hebben gewikt en gewogen werd de Grand Prix van Rusland geschrapt. Nu blijkt ook dat Formule 1-eigenaar Liberty Media de uitzendrechten in het land heeft ingetrokken. Daardoor kunnen Russische Formule 1-fans het spektakel via de officiële kanalen niet volgen en Popov verwacht dat dit op korte termijn niet terugkomt. Hij plaatst zijn vraagtekens bij het besluit, aangezien het wereldkampioenschap voetbal wel wordt uitgezonden. Bij Sportsmole gaat de Russische journalist erop in.

'Geen vooruitzichten'

"Om eerlijk te zijn zie ik geen vooruitzichten voor televisie", zo opent de commentator somber. Dat de race in Sochi werd geschrapt, daar is nog veel begrip voor. Het besluit om de uitzendrechten in te trekken, dat begrijpt Popov niet. "De Formule 1 heeft een hardere houding dan wie dan ook op dit gebied. Als je kijkt, hier in Rusland kunnen we nog steeds naar de meeste van dezelfde dingen kijken - alsof er niets is gebeurd. Het WK voetbal is bezig en daar kijken we naar", zo wijst hij naar de verschillen.

De FOM heeft ervoor gekozen om alle banden met Rusland te verbreken. In de organisatie van de Grand Prix in het land, speelde president Vladimir Poetin een grote rol. Ook het Amerikaanse team van Haas moest ingrijpen aan het begin van het jaar. Hoofdsponsor Uralkali had nauwe banden met de president en dus werd het contract verscheurd, evenals de overeenkomst met coureur Nikita Mazepin.