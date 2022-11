Jan Bolscher

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is ervan overtuigd dat niemand kan evenaren wat Max Verstappen dit seizoen heeft neergezet, zelfs niet met hetzelfde materiaal.

Verstappen legde afgelopen seizoen voor het tweede jaar op rij beslag op het wereldkampioenschap, en verbrak in zijn jacht op de titel het record voor meeste Formule 1-overwinningen in één seizoen. De Nederlander kwam maar liefst 15 keer als eerste over de streep. In totaal stond hij tijdens 17 van de 22 raceweekenden op het podium en ondanks dat hij in twee van de eerste drie races uitviel, besliste hij het seizoen vier races voor het eind al in zijn voordeel. Met 454 WK-punten achter zijn naam heeft hij daarnaast het record voor meeste punten in één seizoen verbroken.

"Ik denk dat Max momenteel op zo'n hoog niveau presteert, dat ik niet zeker weet of er iemand in staat zal zijn te herhalen wat hij heeft gedaan, ook niet met hetzelfde materiaal", vertelt Horner na de race in Abu Dhabi. "Allebei onze coureurs hebben hun beste seizoen tot nu toe gehad." Teammaat Sergio Pérez eindigde op de derde plaats in het eindklassement, nadat hij nipt werd afgetroefd door Charles Leclerc als runner up. "Max was dit jaar fenomenaal en hij heeft nóg een stap vooruit gezet na dat kampioenschap van twaalf maanden geleden."

De Brit benoemt ook de prestaties van Leclerc. De Monegask was met name in de eerste helft van het seizoen de grote uitdager van Verstappen: "Ik moet Charles feliciteren", klinkt het. "Hij heeft dit jaar extreem goed gereden. Hij heeft ontzettend veel pech gehad, net als onze coureurs af en toe. Maar het was fantastisch om tegen hem te racen en het is altijd eerlijk gegaan. Ik denk dat ze [Ferrari, red.] volgend jaar sterker terug zullen komen."