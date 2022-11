Jeen Grievink

Zondag 13 november 2022 21:48 - Laatste update: 22:04

Max Verstappen weigerde Sergio Pérez voor te laten gaan tijdens de Grand Prix van São Paulo, terwijl hij daar wel opdracht toe kreeg van zijn engineer. Verstappen zei dat hij zijn "redenen" had om de Mexicaan geen dienst te verlenen en nu is bekend wat deze reden is. Er blijkt oud zeer te zitten bij Verstappen.

Verstappen reed in de slotfase van de race op Interlagos op de zesde positie, vlak voor teamgenoot Pérez. Omdat Verstappen al lang en breed kampioen is en Pérez de punten wél hard nodig heeft in de strijd om plek twee, besloot Red Bull om de twee coureurs om te wisselen op de baan. Verstappen kreeg in zijn oortje te horen dat hij zijn teamgenoot voorbij moest laten gaan, maar weigerde. In felle en enigszins cryptische woorden liet hij weten dat hij zijn "redenen" heeft om Pérez geen dienst te verlenen. Op social media werd direct al gespeculeerd over wat deze reden zou kunnen zijn, en dat is nu bekend. Het heeft alles te maken met het raceweekend in Monaco, eerder dit jaar.

Artikel gaat verder onder video

Opzettelijke crash Pérez in Monaco dé reden voor Verstappen

Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco crashte Pérez opzettelijk om Verstappen achter zich te houden. Zijn crash leverde een rode vlag op en daardoor kon Verstappen geen run meer doen om een aanval te doen op de snelste tijd. Pérez crashte dus opzettelijk om zichzelf voor zijn teamgenoot te kunnen positioneren op het nauwe stratencircuit. Verstappen was hier woest om en is dit tot op de dag van vandaag nog niet vergeten, want op dat moment (in Monaco, red.) was hij nog in een hevig gevecht verwikkeld om de titel met Charles Leclerc, die door de crash zijn pole position-tijd niet meer in gevaar zag komen.

OOK INTERESSANT: Pérez woest op Verstappen na negeren teamorder: "Laat zien wie hij echt is!"

Een bizarre theorie, maar journalist Erik van Haren meldt op Twitter dat het inderdaad klopt. "Pérez is in Monaco opzettelijk gecrasht in de kwalificatie en heeft dat later ook toegegeven tegenover Helmut Marko en Christian Horner", zo schrijft Van Haren. "Dat is Max Verstappen niet vergeten." Verstappen wilde om deze reden dus geen dienst bewijzen aan zijn teamgenoot, tot woede van Pérez zelf. "Dit laat zien wie hij echt is!", zo foeterde de Mexicaan.