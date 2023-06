Jordy Stuivenberg

Woensdag 28 juni 2023 15:15 - Laatste update: 16:00

Lawrence Stroll is niet van het bescheiden soort. De Canadese miljardair stelt dat hij geridderd zou moeten worden voor het redden van autofabrikant Aston Martin en Racing Point, het noodlijdende Formule 1-team dat inmiddels onder dezelfde naam actief is.

Aston Martin verkeerde in financieel opzicht al jaren niet in al te beste staat. Begin 2020 besloot Stroll dat hij het merk van de ondergang wilde redden. Hij zou zelf het grootste deel van een investering van 1,5 miljard dollar hebben opgehoest. Daarmee was de klus nog niet geklaard, want Aston Martin is nog altijd zwaar verliesgevend. Dat heeft er vooral mee te maken dat er flink geïnvesteerd moest worden in nieuwe modellen.

Stroll stond daarnaast op als helper van Racing Point, het team dat nu als Aston Martin nog altijd in de Formule 1 actief is. Had hij die renstal niet overgenomen, dan was het waarschijnlijk snel over geweest in Silverstone. Daar laat Stroll nu een hypermoderne fabriek bouwen met een gloednieuwe windtunnel, alles met als doel om in de nabije toekomst wereldkampioen te worden.

Stroll verdient daar naar eigen zeggen meer waardering voor, waar hij nu juist vaak kritiek krijgt. “Ik zou geridderd moeten worden voor wat ik gedaan heb. Ik heb duizenden banen gered en een nieuwe fabriek laten bouwen, waarin honderden miljoenen zijn geïnvesteerd”, liet hij weten bij een presentatie van Aston Martin. “Er zit enorm veel geld in, maar dat toont mijn geloof in het bedrijf. Je investeert niet zoveel als je twijfelt of een merk toekomst heeft.”