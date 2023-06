Redactie

Dinsdag 20 juni 2023 13:38

Lewis Hamilton en Shakira vormen de afgelopen tijd een hot topic in de Formule 1 en ver daarbuiten. Het begint er steeds meer op te lijken dat het tweetal aan het begin van een mogelijke liefdesrelatie staat en daar lijkt nu een volgend hoofdstuk in aangebroken te zijn. Volgens een goede vriend van Shakira plant het tweetal zelfs een vakantie samen.

Vanaf de Grand Prix van Miami is de naam van Shakira veelvuldig met Hamilton en de Formule 1 in verband gebracht. Ten eerste werd het tweetal kort in een restaurant gesignaleerd, waarna ze even samen op een boot voor het huis van Shakira werden vastgelegd. Op de foto's viel namelijk te zien dat Hamilton samen met goede vriend Miles Chamley-Watson aan het boarden was op een boot met Shakira. De boot zou vlak voor het gigantische optrekje van Shakira ter waarde van twintig miljoen dollar genomen zijn. Na het boarden vertrok de entourage voor een cruise langs de kust van Miami.

Artikel gaat verder onder video

Intimiteit tussen tortelduifjes

Ook in Barcelona verscheen de zangeres weer in de paddock en ging ze met Hamilton en een aantal andere vrienden uit eten in de Catalaanse stad, wat de geruchten natuurlijk nog meer voedt. Daar komt nu weer een schepje bovenop, want volgens Silvia Taules van El Confidencial's Vaniatis zou het tweetal zelfs kussend en knuffelend gespot zijn in Barcelona in het bijzijn van dierbare vrienden. In hetzelfde stuk wordt verteld dat ze een leuk begin samen hebben dat zorgt voor geluk en blijdschap bij Shakira.

Eerste liefdesreisje

Journalist Jordi Martin, die op zijn beurt weer dichtbij Shakira's entourage staat, meldt volgens Marca in de show Amor y Fuego dat Hamilton en Shakira een eerste romantisch tripje samen weg aan het plannen zijn. 'Hamilton en Shakira zijn een vakantie samen aan het plannen en ik weet al wat de bestemming is", wist hij te melden. "Het is een Caribisch land, een kort tripje van ongeveer een uur." Verder wilde hij geen informatie verschaffen over de reis. "Ik ken mensen die dichtbij Shakira staan en zij hebben elkaar deze week gezien. Ze vertelde hen dat ze blij en gelukkig is."