Jan Bolscher

Donderdag 15 juni 2023 11:49 - Laatste update: 11:54

De Formule 1 neemt in de komende maanden een definitieve beslissing over een eventuele Grand Prix van Madrid. Dat vertelt CEO van de sport Stefano Domenicali.

De racekalender in de Formule 1 is de afgelopen jaren behoorlijk uitgebreid. De sport is enorm gegroeid in populariteit waardoor de marktvraag steeds groter wordt, wat er weer voor zorgt dat steeds meer circuits staan te springen om een Grand Prix te organiseren. Met het oorspronkelijke aantal van 24 races dit jaar staat de lijst met bestemmingen echter bomvol. Om plaats te maken voor nieuwe locaties, moeten er daarom een aantal circuits verdwijnen. Niet iedereen is op dit moment dus zeker van zijn plekje.

Artikel gaat verder onder video

Beslissing in de komende maanden

Eén van die mogelijke nieuwe bestemmingen is Madrid. Domenicali vertelt dat erin 2024 opnieuw 24 races op de kalender moeten komen te staan, en dat het klopt dat Madrid in de toekomst graag een race wil organiseren: "Ik ben erg transparant geweest met Barcelona, dat is mijn stijl", klinkt het in de Beyond The Grid Podcast van de Formule 1. "Er is nog geen beslissing genomen, maar het laat opnieuw zien dat de Formule 1 in goede gezondheid verkeerd. De juiste beslissing, waar geen politieke aspecten bij komen kijken, wordt in de komende maanden genomen."

Roulatiesysteem

De Italiaan vervolgt: "We moeten niet vergeten dat we de komende jaren nog een contract hebben met Barcelona [tot en met 2026] en dat we heel blij zijn met de manier waarop Barcelona omgaat met de toekomst, want zij moesten hierop reageren." Op de vraag of twee races onder de Spaanse zon een mogelijkheid is, volgt echter een duidelijk antwoord: "Nee. Destijds [met races in Valencia en Barcelona] waren we op Europa gericht, nu zijn we wereldwijder. Ik denk dat we in de toekomst meer roulaties gaan zien, maar niet twee races [in Spanje] in hetzelfde jaar."