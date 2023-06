Brian Van Hinthum

Maandag 12 juni 2023 17:25 - Laatste update: 17:25

Het aankomende weekend staat de Grand Prix van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve op het programma vlakbij Montreal. De race in het Noord-Amerikaanse land biedt over het algemeen een hoop spektakel en dus hebben we een aantal bijzondere races meegemaakt. We blikken terug op 2011, toen Jenson Button op bizarre wijze won in Canada.

Circuit Gilles Villeneuve weet over het algemeen genoeg te bieden voor de supporters en de race in Montreal is onder veel fans dan ook een van de favorieten op de kalender. Aankomend weekend strijkt het Formule 1-circus in Montreal neer voor de 58e editie van de Grand Prix van Canada. Lewis Hamilton is de meest succesvolle coureur op het op een eiland gelegen circuit. De zevenvoudig wereldkampioen wist maar liefst acht keer op het hoogste treetje te klimmen in Canada. Hij wordt op de voet gevolgd door Michael Schumacher met zeven overwinningen. Max Verstappen schreef de editie in 2022 op zijn naam.

Vettel aan de leiding

We gaan echter twaalf jaar terug in de tijd, naar het weekend van 10 tot en met 12 juni 2011. Circuit Gilles Villeneuve was het toneel voor de zevende race van dat seizoen. Sebastian Vettel, de man die net daarvoor de Grand Prix van Monaco op zijn naam wist te schrijven, ging als leider in het kampioenschap het weekend in. De man uit Heppenheim stond op dat moment op 143 punten, waarmee hij een ruime voorsprong op de concurrentie had opgebouwd zo vroeg in het seizoen. Hamilton stond op 85 punten, Mark Webber had er 79, Button stond op 76 punten en Fernando Alonso bezette de vijfde plek: 69 punten.

Het was dan ook geen verrassing toen Vettel er op zaterdag vandoor ging met de pole position in Montreal, zijn eerste op Canadese bodem. Hij werd gevolgd door Alonso en Felipe Massa in dienst van Ferrari, terwijl Webber met KERS-problemen niet verder kwam dan de vierde stek. Plekken vijf tot en met acht werden vervolgens keurig verdeeld tussen McLaren en Mercedes. In slagvolgorde zagen we Hamilton, Nico Rosberg, Button en Michael Schumacher op de grid verschijnen. De top tien werd gecompleteerd door Nick Heidfeld en Vitaly Petrov in dienst van Renault. Een veelbelovende startopstelling voor de zondag.

Regen, regen, regen

En op zondag werd het snel duidelijk dat we een hoop chaos konden gaan verwachten. Nog voor de race vielen er bakken met regen op het asfalt van Circuit Gilles Villeneuve, terwijl inmiddels ook duidelijk was dat we na ongeveer een uur racen weer een lading regen konden verwachten. Het was dan ook geen verrassing dat de race op de full wets achter de safety car begonnen werd. Na vijf rondjes door Bernd Maylander naar binnen en kon het veld los, waarna Vettel keurig zijn leiding behield, ondanks een aanval van Alonso. Daarachter was het duwen, trekken en chaos. Hamilton en Webber raakten elkaar, terwijl ook Button een paar plekken verloor door buiten de baan te gaan.

En daarmee begon de ellende voor de Engelsman, die even later in contact raakte met McLaren-teamgenoot Hamilton. De ervaren Brit zag zijn land- en teamgenoot niet in de spiegels en het tweetal raakte elkaar, waarna Hamilton de strijd moest staken en de eerste safety car van de race een feit was in rondje acht. Na vijf ronden dook deze weer naar binnen, terwijl Button - die inmiddels naar intermediates was gegaan - een drive-through penalty kreeg wegens het te snel rijden achter de safety car. De Brit viel daardoor terug naar de vijftiende plek, terwijl Vettel vooraan rustig verder ging met het uitbreiden van zijn voorsprong.

Inmiddels was het spel met de banden gaande. Sommige coureurs gingen voor intermediates, terwijl anderen de kat uit de boom keken. In ronde 19 viel er echter weer een vrachtlading regen naar beneden, waardoor coureurs tóch weer terug moesten naar intermediates. Heren die nog op de full wets reden, konden voor een vers setje gaan. Een rondje later kwam de safety car naar buiten wegens de barre omstandigheden en het slechte zicht voor de coureurs. Dit werd alsmaar erger en erger, waardoor de wedstrijdleiding besloot om de rode vlag te zwaaien en de race tijdelijk stil te leggen.

Hervatting

Na een periode van maar liefst twee uur, werd de regen eindelijk minder en kon de race weer hervat worden in Montreal aan de hand van de opstelling die er voor de rode vlag was. De safety car was opnieuw de voorste auto op het circuit en Maylander bleef dit keer zeven rondjes aanwezig op het circuit, voordat het droog genoeg werd voor intermediates en hij naar binnen reed. Voor de tweede keer die middag begon het spel van de bandenwissels en verschillende coureurs kozen voor verschillende momenten om naar de inters te gaan. Button kende rond die pitstops zijn tweede touché van de middag, toen hij na het uitrijden van de pits in contact kwam met Alonso. De Spanjaard crashte en de safety car mocht voor de zoveelste keer naar buiten. Button ontsprong ook voor de tweede keer de dans qua straffen van de wedstrijdleiding.

P21 voor Button

De Brit was immers ook genoeg gestraft, want hij moest opnieuw noodgedwongen naar binnen en lag inmiddels op de 21e en laatste plaats van de Grand Prix in rondje veertig: een uitzichtloze situatie. Vanaf daar begon hij echter aan een bizarre inhaalrace. Na een aantal rondjes was hij al met zes plekken gestegen en vanaf toen werd het alleen nog maar beter. Terwijl de baan langzaam maar zeker begon op te drogen, gingen we voor de derde keer beginnen aan het kat- en muisspel wat betreft de banden. Langzaam maar zeker waagden sommige coureurs de keuze voor slicks en al snel was duidelijk dat er met het juist timen van de pitstop veel gewonnen kon gaan worden.

Na Button zijn pitstop was hij opgeklommen tot de vierde stek, achter Red Bull-coureurs Vettel en Webber en Mercedes-coureur Schumacher. Na een incident tussen Heidfeld en Kamui Kobayashi en rondje 56 kwam de safety car voor de zesde en laatste keer de baan op. Na het opnieuw loslaten van het hele veld, leek Button de snelste man en een man met een missie. Snel wist hij zowel Schumacher als Webber te grazen te nemen, waarna hij op zoek ging naar het dichtrijden van het gat met Vettel, de leider in de race.

Button grijpt Vettel

Bij het ingaan van de allerlaatste ronde had de wereldkampioen van 2009 de druk er vol op staan bij de Duitser, al was het gat nog wel 0.9 seconden op start/finish. De Red Bull-coureur bezweek echter onder die druk, toen hij in bocht zes te wijd ging op het natte gedeelte van het circuit en bijna spinde met zijn bolide. Button pakte de bocht wel goed, ging eraan voorbij en keek sindsdien nooit meer terug. De McLaren-rijder stoomde door richting de finish, om vanaf een uitzichtloze plek 21, met zes pitstops onder zijn naam, een bizarre Grand Prix van Canada - de langste Grand Prix uit de geschiedenis - op zijn naam te schrijven.

"Het was echt een gevecht", zei een dolgelukkige Button na afloop. "Ik kreeg een drive-through voor het te snel rijden achter de safety car en dus moest ik drie keer mijn weg naar voren vechten. Uiteindelijk ging ik achter Seb aan. Hij ging wat wijd en dus kon ik de overwinning pakken", voegde hij nog toe. Teambaas Martin Whitmarsch kwam superlatieven tekort. "Ik denk dat dit één van de beste overwinningen uit de historie van de Formule 1 is, laat staan die van hem. Er waren lekke banden, hij moest zijn voorvleugel vervangen en ik weet niet eens meer hoeveel mensen hij vanaf P21 heeft ingehaald. Dit was negentig procent hij en tien procent de auto. Hij heeft het geweldig, geweldig, geweldig gedaan", besloot hij zijn lofzang. Een bijzondere zege.