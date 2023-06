Lars Leeftink

Maandag 12 juni 2023 15:45 - Laatste update: 15:47

Sergio Pérez is dit seizoen de voornaamste uitdager van Max Verstappen, maar maakt dit seizoen een fout in zijn strategie om de tweevoudig wereldkampioen te verslaan. Dat denkt Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1.

Als iemand mee kan praten over gevechten met een teamgenoot, dan is het de Fransman wel. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig was hij teamgenoot van een andere legendarische coureur, Ayrton Senna. Hun duels bij McLaren zouden de geschiedenisboeken halen. In 2023 begon Pérez het seizoen in goede vorm en behaalde hij indrukwekkende overwinningen in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. Daarmee kreeg hij, maar ook de rest van de Formule 1-wereld, hoop op een uitdager voor Verstappen in de strijd om het kampioenschap. De laatste paar races is het gat echter gegroeid naar meer dan 50 punten. Verstappen won drie races op rij, terwijl Pérez twee keer geen tweede werd en zelfs in Monaco geen punten scoorde.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Rosberg snapt dat Verstappen over pensioen praat: "Het is een intense omgeving"

Prost ziet verkeerde tactiek Pérez

Prost denkt, zo zegt hij in zijn column voor L'Equipe, dat Pérez enkele fouten heeft gemaakt en tijdens het proces alleen maar een al ontketende Verstappen sterker heeft gemaakt. "Een coureur probeert altijd de balans in zijn voordeel te krijgen, of het nu de set-up van de auto is of de bijdrage van het team. Dat is waar Pérez momenteel in de fout gaat." De vraag is dan wat de Mexicaan volgens Prost wel moet doen om Verstappen te verslaan?

Het advies

Volgens Prost moet Pérez onzekerheid zaaien bij zijn teamgenoot, want op de baan gaat hij hem niet verslaan. De Mexicaan moet ervoor zorgen dat niet alleen Verstappen begint te twijfelen. Pérez moet het hele team van Red Bull achter zich krijgen. "Hij moet Max Verstappen aan hem laten twijfelen en de mening van Red Bull over hem veranderen. Zoals we weten, staat Pérez voor een bijna onmogelijke missie. En om dat te doen, moet je in de eerste plaats niet zo hard roepen dat je Max wil verslaan." Volgens Prost helpen de mensen om hem heen, zoals vader Antonio Pérez, niet echt mee. "Zijn entourage helpt hem ook niet. Toen ik een maand geleden las dat zijn vader journalisten vertelde dat Pérez zijn gevecht met Max vergelijkbaar was met dat wat ik had met Ayrton [Senna], is dat zinloos en contraproductief."