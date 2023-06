Brian Van Hinthum

Vrijdag 9 juni 2023 19:14

Red Bull Racing zwaait momenteel de scepter over de Formule 1 en de Oostenrijkse formatie lijkt momenteel niet op al te veel concurrentie te hoeven rekenen als het gaat om het eremetaal. Helmut Marko denkt zelfs dat zijn team voor letterlijk elke resterende race de favoriet is, maar waakt voor pech.

Voorlopig lijkt er geen enkele maat op het team van Red Bull te staan. Met de RB19 heeft het team voortgeborduurd op het uitstekende 2022 en staat er een uiterst dominante bolide op de grid, die naast ontzettend snel ook nog eens ontzettend betrouwbaar is. In Barcelona kwam die dominantie maar weer eens naar voren, toen Max Verstappen op zijn sloffen de pole position wist te pakken zonder enige vorm van concurrentie. Ook in de race lukte het geen enkele auto om maar enigszins in de buurt te komen van de Nederlander.

De grote favoriet

Het betekent dat de Milton Keynes-formatie voorlopig alle races in 2023 heeft gewonnen en sommige fans speculeren al dat Verstappen en Sergio Pérez zelfs alle resterende vijftien races zouden kunnen winnen. Marko is zich op zijn beurt bewust van de unieke positie waarin zijn team zich momenteel bevindt. "Het is niet overdreven om te zeggen dat we elke race in gaan als de favorieten", laat hij zich ontvallen nadat hij eerder al zei dat Red Bull inderdaad alle resterende vijftien races zou kunnen winnen.

Geen pech

Om die unieke prestatie neer te zetten, moet alles wel op rolletjes blijven lopen en volgens Marko is dat in de Formule 1 absoluut geen zekerheid. "Het is echter wel zo dat je je geen pech kan veroorloven. Met vijftien races te gaan, kan er nog van alles gebeuren. We zouden in Montreal al tegen de nodige uitdagingen kunnen aanlopen. De mogelijkheid van het realiseren van onze droom is er alleen als beide auto's capabel zijn om te winnen", besluit de adviseur.