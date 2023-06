Remy Ramjiawan

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is het vertrek van Rob Marshall naar McLaren geen onderdeel van een mogelijke motordeal. Marshall hield zich bij Red Bull in de laatste periode vooral bezig met het Powertrains-project en er werd gehint op een mogelijke deal waarbij McLaren met Red Bull Ford-motoren zou kunnen rondrijden vanaf 2026, maar dat veegt Horner bij Motorsport.com van tafel.

Vanaf de introductie van het nieuwe motorreglement, zal Red Bull komen met haar eigen geproduceerde power unit. Dit zal in samenwerking zijn met het Amerikaanse Ford, die partij zou juist enorm veel expertise in de elektrische kant van de krachtbron bezitten. Naast Red Bull zal ook AlphaTauri gebruik gaan maken van de power unit, maar onlangs werd er ook gehint op mogelijke klantenteams vanaf 2026. Het vertrek van Marshall werd gekoppeld aan een mogelijke motordeal met McLaren, maar Horner en ook Andrea Stella geven opheldering.

'Motorafdeling niet te veel belasten'

"Nee, Rob gaat er niet naartoe met een motor", zo opent Horner. "Natuurlijk hebben een paar teams ons benaderd over de power unit. Ons plan op dit moment is om aan twee teams te leveren, omdat we onszelf niet te veel willen belasten in het eerste jaar. En natuurlijk zullen dat waarschijnlijk de twee Red Bull-teams zijn", zo openbaart de teambaas. De renstal wil in eerste instantie dus niet te veel hooi op de vork nemen.

Andrea Stella

'Er is geen link'

Horner krijgt bijval van Stella, die vertelde in Spanje tegen onder meer GPFans: "Ik kan bevestigen dat er geen link is. We hebben wel gesprekken gehad met Red Bull, een paar maanden geleden. Dat was onderdeel van onze verkenningsroute om te bekijken welke opties er beschikbaar zijn qua motor vanaf 2026. Op dit moment zijn we vrij ver gevorderd in de onderhandelingen met HPP (Mercedes AMG High Performance Powertrains red.) en er zijn geen gesprekken met Red Bull."