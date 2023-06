Remy Ramjiawan

Dinsdag 6 juni 2023 13:35 - Laatste update: 13:42

Martin Brundle ziet na Dan Fallows en David George, nu ook Rob Marshall bij Red Bull Racing vertrekken, maar verwacht niet dat daardoor het succes van het team zal verdwijnen. Red Bull is in 2023, net als in 2022 enorm dominant en de concurrentie hoopt met het aantrekken van het personeel ook de stap omhoog te gaan inzetten.

Fallows keerde het Oostenrijkse team in 2021 al de rug toe, om in 2022 aan de slag te gaan bij Aston Martin. Aan de vooravond van de Grand Prix van Spanje werd daarnaast ook bekend dat McLaren zich heeft weet te verzekeren van de diensten van Marshall. Laatstgenoemde was zeventien jaar in dienst bij Red Bull en dus lijkt een frisse nieuwe werkomgeving niet een ondenkbare wens, al zal het salaris ongetwijfeld ook een rol hebben gespeeld.

Artikel gaat verder onder video

'Red Bull zal niet snel afbrokkelen'

Brundle gaat bij Sky Sports F1 in op het vertrek van Marshall en verwacht dat Red Bull nog genoeg knappe koppen heeft rondlopen om het werk van de naar McLaren vertrekkende Marshall over te nemen. "Ze zullen het jammer vinden om een man van het kaliber van Rob Marshall te verliezen, net zoals ze [met] Dan Fallows waren. Er zitten 1250 mensen in het team, er komt een groot team van ontwerpers en ook een aantal slimme jonge mensen. Met [Adrian] Newey als het grote brein achter het ontwerp, nee, Red Bull zal niet snel afbrokkelen", zo verwacht hij.

Concurrentie hoopt geheimen Red Bull binnen te halen

Toch nemen al die mensen ideeën mee die bij Red Bull zijn opgedaan. "Natuurlijk krijgen alle mensen die aan deze Red Bull hebben gewerkt een vleugje magisch stof mee en dat maakt ze erg aantrekkelijk voor andere teams om het grote geld te krijgen en over te stappen. En dat zijn de teams die hopen dat ze de geheime code met zich meenemen en kan vertellen wat Red Bull nu precies zo snel maakt." Toch is dat niet zomaar gedaan, want een idee implementeren op een andere auto, dat is nog een lastig kunstje. "Het zal jaren duren, waarschijnlijk op zijn minst twee seizoenen, voordat ze een impact hebben op de nieuwe auto's. Red Bull komt niets tekort en Red Bull zal geen tekort aan mensen hebben", aldus Brundle.