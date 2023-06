Remy Ramjiawan

Donderdag 1 juni 2023 17:51 - Laatste update: 17:55

George Russell gaat de 'nieuwe' W14 dit weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya aan de tand voelen. De renstal uit Brackley introduceerde het nieuwe pakket in Monte Carlo, maar dat was niet de ideale locatie om de updates uit te proberen. Spanje is daarvoor een betere plek en Russell hoopt dat Mercedes kan gaan beginnen aan de terugkeer naar de top.

Het langverwachte updatepakket van Mercedes werd tijdens het Grand Prix-weekend in Monaco dan eindelijk naar het circuit gebracht. Lewis Hamilton wist tijdens de kwalificatie niet verder te komen dan de zesde plek en op dat moment was hij zo'n vier tienden van een seconde langzamer dan polesitter Max Verstappen. Er is voor Mercedes nog wel een heleboel werk aan de winkel wil het team het gat naar Red Bull Racing gaan verkleinen, maar met de introductie van het nieuwe pakket, zijn de eerste stappen gezet.

Barcelona is goede test

De teams hebben veel data van het circuit in Barcelona, in het verleden was de baan namelijk het vaste testcircuit van de koningsklasse. Russell blikt in de persconferentie, vooruit op het weekend in Spanje. "Dit weekend wordt een goede test. We denken dat we voor Ferrari kunnen staan en over het algemeen het gat naar Fernando [Alonso red.] kunnen dichten." De 25-jarige Mercedes-coureur schat in waar Mercedes nu precies staat ten opzichte van de concurrentie. "Er is heel wat verandering van prestaties van zaterdag op zondag. Op de zaterdag staan we nog achter de Ferrari's, maar ook achter de Aston Martin's en soms zelfs ook achter de Alpine's. Bekijk je dan vervolgens de prestaties op zondag, dan staan we weer iets dichter bij de Aston Martin's", zo legt hij uit waar er nog wat werk aan de winkel is voor Mercedes.

Updates in Monaco

Het team nam de updates mee naar Monte Carlo en dat er überhaupt geen bijkomende verrassingen waren, dat is voor Russell al een winstpunt. "Je kunt niet echt iets halen uit het optreden in Monaco. Maar er waren zeker geen nare verrassingen en dat is wel wat, als je erover nadenkt hoeveel we eigenlijk hebben veranderd. Dus dat was op opzichzelfstaand wel erg positief. Maar dit wordt pas de echte test. Hier gaan we een nieuwe 'base line' neerzetten en vanaf dit punt kunnen we verder bouwen", aldus Russell.