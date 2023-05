Brian Van Hinthum

Het is tot nu toe verre van het seizoen waarop Charles Leclerc gehoopt had. De Monegask komt leeft van teleurstelling naar teleurstelling en bezet momenteel een schamele zevende plaats in het wereldkampioenschap. David Coulthard heeft niet zoveel medelijden met de man uit Monte Carlo en is behoorlijk kritisch.

Voorlopig is het nog totaal niet het seizoen waar Leclerc op gehoopt had. Nadat Ferrari afgelopen winter een frisse wind door Maranello liet varen met de aanstelling van Fred Vasseur, lijkt het voorlopig alleen nog maar achteruit te zijn gegaan met de illustere Italiaanse formatie. Leclerc en Carlos Sainz klagen over de lastig te besturen auto en het lijkt er dan ook op dat de Monegask momenteel met de ziel onder zijn arm rondrijdt in de Formule 1. Zo kwam hij in Miami niet verder dan een kleurloze zevende stek.

Kritiek

Het is dan ook niet gek dat de kritiek begint toe te nemen op de man die zevende staat in het wereldkampioenschap. Nadat eerder mannen als Jolyon Palmer en Ralf Schumacher zeer kritisch spraken over de Ferrari-coureur, is het dit keer Coulthard die een duit in het zakje doet over de 'wanhopige' manier waarop Leclerc momenteel lijkt te rijden. "Het is onacceptabel en hij is momenteel behoorlijk kwetsbaar. Hij is natuurlijk enorm snel en weet veel uit die auto te halen, maar hij maakt veel te veel fouten en rijdt veel te veel schade", klinkt het vanuit de Sky Sports-analist.

Winnen van een wereldtitel

Hij vervolgt: "Hij weet het. Het team weet het, maar ze accepteren het. Wat kunnen ze anders doen? Je gaat hem niet ontslaan. Hij is de sterkste pion die ze daar hebben als het gaat om het uitknijpen van het laatste beetje van die auto." De Brit denkt dat het winnen van de titel ervoor kan zorgen dat er een hoop druk bij Leclerc verdwijnt, net zoals ooit bij Max Verstappen gebeurde. "Ik denk dat een wereldkampioenschap alles is wat hij nodig heeft. Dan is hij het complete pakket. Op dit moment heeft hij dat wereldkampioenschap niet. Daarom rijdt hij een beetje wanhopig rond en rijdt hij voorbij aan zijn eigen kwaliteiten", besluit Coulthard.