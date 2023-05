Verstappen: "Niet meer dan logisch dat we op dit soort momenten niet racen"

Remy Ramjiawan

Woensdag 17 mei 2023 13:52 - Laatste update: 13:52

Voor Max Verstappen is het annuleren van de Grand Prix van Emilia-Romagna de enige juiste optie. De Nederlander vindt dat de hulpdiensten zich vooral moeten inzetten voor de mensen die het op dit moment nodig hebben, zo laat hij weten bij De Telegraaf.

De Formule 1 hakte op woensdag de knoop door voor ronde zes van het wereldkampioenschap dat dit weekend in Imola moest gaan plaatsvinden. Al wekenlang wordt het gebied geteisterd door noodweer en op dinsdag werd er al personeel van de Formule 2 geëvacueerd. Op woensdag riep de organisatie op om vooral weg te blijven van het circuit en dus kwam het onvermijdelijke bericht dat de race niet zal doorgaan.

Logisch

"Veiligheid en hulp voor de mensen die het echt nodig hebben, is het allerbelangrijkste", zo laat Verstappen als eerste reactie weten. "Daar moet de zorg eerst naartoe. Het lijkt mij dus niet meer dan logisch dat we op dit soort momenten niet gaan racen", aldus Verstappen die staat achter de keuze van de organisatie. Volgend weekend staat de Grand Prix van Monaco op het programma en een week later zal de wedstrijd op het Circuit de Barcelona-Catalunya worden verreden.