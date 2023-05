Brian Van Hinthum

Franz Tost neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van de Formule 1 na achttien jaar trouwe dienst in de koningsklasse. Max Verstappen roemt zijn voormalig teambaas voor zijn werk en de vroegere samenwerking en gunt de Oostenrijker tijd om te gaan genieten van zijn familie en hobby's.

Tost is inmiddels alweer achttien jaar in dienst van de Red Bull-stal en aan het einde van dit seizoen vindt de AlphaTauri-teambaas het welletjes geweest met zijn avontuur in de hoogste tak van de autosport. Na deze jaargang houdt hij het voor gezien bij het zusterteam van Red Bull Racing en wordt hij vervangen door Laurent Mekies, die momenteel nog in dienst is bij het team van Ferrari. Daarmee zwaait één van de langstzittende teambazen in de Formule 1 af.

Belangrijk tijdens begin loopbaan

In al die jaren heeft hij natuurlijk een hoop coureurs en jonge talenten onder zijn hoede gehad. Eén van die coureurs heet Verstappen en de Limburger denkt nog altijd met veel plezier terug aan de samenwerking met de 67-jarige teambaas. "Ik heb ruim een jaar met Franz samengewerkt. Zeker in het begin van je carrière is het belangrijk om iemand als Franz naast je te hebben. Hij heeft mij op het begin erg veel geholpen en ondersteuning geboden met zijn tips en ervaring. Hij is goed met jonge coureurs", citeert Motorsport-total de Nederlander.

Tijd voor het gezin

Verstappen vervolgt: "Als jonge coureurs naar de Formule 1 komen, willen ze heel snel succes hebben. Het is dan goed om af en toe gerustgesteld te worden. Het heeft mij veel geholpen om met hem te praten." Aan die aanwezige expertise komt nu dus een eind met het aanstaande pensioen van Tost. Verstappen hoopt dat zijn voormalige baas gaat genieten van zijn vrije tijd. "Het is triest om hem te zien vertrekken, maar op een gegeven moment heb je na zoveel jaren gewoon wat meer tijd nodig voor je gezin", besluit de wereldkampioen.