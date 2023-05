Remy Ramjiawan

Dinsdag 9 mei 2023 10:07

Hoewel het team van Red Bull Racing in 2023 als regerend constructeurskampioen, maar ook als gevolg van het schenden van de budgetcap kan rekenen op de minste ontwikkelingstijd, is Max Verstappen niet bang dat het team wordt bijgebeend door de concurrentie. De tweevoudig kampioen wijst naar de voorsprong tijdens de races en verwacht nog geen directe bedreiging vanuit de andere teams.

Voorlopig heeft Red Bull Racing het in 2023 goed voor elkaar. Alle races werden tot op heden gewonnen door de formatie uit Milton Keynes. Teambaas Christian Horner onthulde eerder al het plan van de renstal. Het is de bedoeling om buffer op te bouwen, zodat het effect van de beperkte ontwikkelingstijd minder impact zal hebben door de opgebouwde voorsprong. Verstappen verwacht echter niet dat het team zal worden ingehaald, daarvoor is de RB19 een te sterk pakket, in zijn ogen.

Voordeel is vrij groot

Op de persconferentie na de Grand Prix van Miami, waar Verstappen zege nummer 38 wist bij te schrijven, ging hij in op de verwachting van de rest van het seizoen. "Ik bedoel, ik denk dat we een behoorlijke voorsprong hebben, vooral in de race. Ik denk dat over één ronde op sommige circuits, er zeker enkele wagens dichtbij of vooraan zullen staan, zoals je kon zien in Bakoe", zegt Verstappen. In Bakoe wist Charles Leclerc tot tweemaal toe de pole position te pakken, maar de Monegask kwam in de race tekort om het om te zetten in een zege. Precies op dat punt heeft de RB19 het voordeel, want het accent van de auto ligt op de wedstrijden. Verstappen daarover: "Dat voordeel qua racepace, is denk ik vrij groot op dit moment."

Ontwikkelingstijd

Voorlopig is Red Bull voorzichtig met het brengen van updates, maar het team komt wel met verbeteringen. Horner gaf eerder al aan dat het team efficiënt te werk moet gaan en de renstal komt dus met gerichte updates. Ook Verstappen benadrukt dat het team doorgaat met de ontwikkeling, zij het in een iets lagere versnelling. "Het is niet alsof de anderen met nieuwe onderdelen komen, en wij gewoon stilstaan. Dus hopelijk kunnen we gewoon doorgaan zoals we nu doen", aldus Verstappen.