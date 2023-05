Remy Ramjiawan

Het team van Ferrari is in 2023 nog lang niet waar het wil zijn. De renstal wist met Carlos Sainz als vijfde in Miami, de hoogste positie te laten noteren, terwijl Charles Leclerc genoegen moest nemen met de zevende plek. Hoewel de coureurs lichtpuntjes zien, was de race op het Miami International Autodrome volgens het duo "verschrikkelijk".

Leclerc kon in Azerbeidzjan nog verrassen door tot tweemaal toe de snelste tijd te pakken in de kwalificaties. In Miami verliep het toch iets anders. De Monegask maakte tijdens de vrije training een foutje en belandde in de bandenstapels en dat kunstje herhaalde hij tijdens de kwalificatie. Voor teamgenoot Sainz, die vanaf plek drie startte, was het ook geen florissante race. De Spanjaard viel uiteindelijk terug naar de vijfde plek en had geen antwoord op de concurrenten om hem heen.

'Kieskeurige auto'

"We hebben veel werk te doen. We hebben een super kieskeurige auto, wanneer je in ideale omstandigheden bent, is het gevoel heel goed, maar zodra je een klein foutje maakt, is de auto onmogelijk te besturen", zo legt Leclerc uit over de moeilijkheidsgraad van de SF-23 bij Fox Sports Premium MX. Vooral de onvoorspelbaarheid is volgens de Monegask een dingetje: "Ik moest in het begin van de race de banden beheren, wat me erg beĆÆnvloedde. We hebben een consistentere wagen nodig. Tijdens de race ga ik van de ene bocht met onderstuur naar de volgende bocht plotseling met overstuur. Het was erg moeilijk om te rijden. Stuiteren, glijden, trillingen, kortom het was verschrikkelijk."

'Moeilijk te besturen'

Bij Sainz ging het niet veel beter. De Spanjaard bracht te laat de snelheid omlaag toen hij de pitstraat inreed en kreeg daarvoor een straf van vijf seconden. De voorsprong die Sainz had opgebouwd, zorgde ervoor dat de straf verder geen invloed had. Ook Sainz was niet te spreken over het gevoel met de wagen: "We moeten begrijpen waarom de auto niet consistent is. De auto is moeilijk te besturen zodra je met de banden gaat pushen. We moeten weten waarom we op zaterdag voor de pole vechten en dan op zondag moeite hebben. We bevinden ons in een positie waarin we verschillende dingen moeten proberen om te begrijpen waarom we zo worstelen in de race. Vanaf hier tot en met Barcelona zullen we verschillende updates proberen, maar als er geen verbeteringen zijn, dan moeten we echt een andere richting inslaan."