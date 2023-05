Remy Ramjiawan

Maandag 1 mei 2023 14:24

Red Bull-teambaas Christian Horner vindt dat het na alle overwinningen van Sergio Pérez op stratencircuits tijd worden dat de Mexicaan ook op permanente banen gaat winnen. Het zou volgens de Brit de bevestiging zijn dat Checo in de vorm van zijn leven zit.

Na de overwinning in Bakoe werd Pérez gekscherend de King of the Streets genoemd. Het komt voort uit het feit dat de Mexicaan, buiten zijn eerste overwinning in Sakhir, al zijn zeges op stratencircuits wist te pakken. De stratencircuits vereisen een speciale rijstijl en dat lijkt de 33-jarige coureur op het lijf geschreven te zijn. Wil Pérez echter blijven aanhaken in de strijd om het kampioenschap, dan zal hij het kunstje in Bakoe moeten gaan herhalen op permanente circuits.

Artikel gaat verder onder video

'Nu op een normaal circuit winnen'

Horner is tevreden over de prestatie van Pérez in Bakoe, maar geeft bij RaceFans aan dat hij nu de volgende stap moet gaan zetten. "Hij moet het gewoon op een normaal circuit doen. Hij blinkt uit op stratencircuits - al zijn overwinningen, zeker voor die bij ons, waren op stratencircuits. Het is de tweede keer dat hij hier wint, hij won in Singapore, hij won in Monaco, won in Djedda, dus hij moet het gewoon op de juiste circuits doen", zo wijst Horner naar het nieuwe doel voor de zesvoudig Grand Prix-winnaar.

'We lieten ze pushen'

Pérez en Max Verstappen waren tijdens de race in Bakoe aan het knokken om de snelste raceronde en waren constant aan het pushen. Horner onthult dat dit dan ook het plan was. "Ze waren hard aan het pushen, ze vergeleken de keren dat ze de muur raakten onder het podium. Maar we lieten ze de hele wedstrijd pushen, dat was altijd het plan bij aanvang van de race", aldus de teambaas.