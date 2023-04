Brian Van Hinthum

Max Verstappen is voorlopig de enige coureur van zijn generatie die wereldkampioen is geworden in de Formule 1, al sprak hij eerder onder meer uit dat hij bijvoorbeeld George Russell ook zeker ooit de kroon van de motorsport ziet pakken. De Britse coureur voelt zich gevleid door de opmerkingen van de Nederlander.

Verstappen heeft op zijn 25e inmiddels twee wereldtitels op zijn palmares staan en in 2023 geldt hij als de absolute favoriet voor opnieuw een kampioenschap. Hij houdt er echter rekening mee dat zijn generatiegenoten ook op de deur kloppen. "George is samen met Lando Norris en Charles Leclerc onderdeel van de generatie waar ik mee opgroeide. Ik heb wel eens tegen George gereden in het karten, ook al is hij een jaar jonger. Je kon meteen zien dat hij goed is. Hij heeft de potentie om wereldkampioen te worden", sprak de Limburger enige tijd geleden.

Russell reageert

Russell reageert nu op zijn beurt op de complimenteuze woorden van Verstappen. "Natuurlijk is het altijd leuk als men positief over je spreekt", vertelt hij tegenover Square Mile. "Er is nu echter ongeveer een handjevol coureurs die het in zich hebben om wereldkampioen te worden. Sommigen daarvan zijn al kampioen. Sommigen daarvan hebben nog nooit een titel gewonnen. Zij zouden zeker een kampioenschap kunnen winnen als ze op het juiste moment in de juiste auto zitten", analyseert de Britse coureur.

Liever vandaag dan morgen

De teamgenoot van Lewis Hamilton weet in ieder geval wat hem te doen staat. "Er zijn dingen die ik kan doen om mezelf een zo goed mogelijke kans te verschaffen. Daarbij gaat het om hard werken, blijven pushen, nooit opgeven en uiteindelijk zeker weten dat ik er klaar voor ben wanneer ik het materiaal heb waarmee je kan winnen. Ik heb liever dat dat vandaag is dan morgen. Ik denk dat ik in ieder geval nog zeker vijftien jaar in me heb. Ik ben er klaar voor, al is het morgen", besluit de eenmalig Grand Prix-winnaar.