Brian Van Hinthum

Dinsdag 18 april 2023 16:10

Lewis Hamilton heeft nog altijd geen krabbel onder een nieuw contract bij het team van Mercedes gezet, waar zijn verbintenis na 2023 op zijn einde loopt. De zevenvoudig wereldkampioen gaat nog maar eens in op zijn situatie en wil graag in de voetsporen treden van de legendarische Sir Stirling Moss.

Na het verval van Mercedes na 2021 is het niet de gemakkelijkste tijd van Hamilton in de Formule 1. De man uit Stevenage hunkert naar nieuw succes én zijn achtste wereldtitel, maar met de dominantie van Max Verstappen en Red Bull lijkt het momenteel een illusie dat de Britse coureur die titel op korte termijn nog binnen gaat halen. Ondertussen zingen de geruchten over de toekomst van Hamilton op hoge snelheid rond. Zijn contract bij de Zilverpijlen loopt namelijk na dit seizoen af.

Geruchtenmolen blijft draaien

Hoewel het in eerste instantie het idee was om in de winter al om de tafel te gaan en afspraken te maken voor een nieuw contract, bleven de beslissingen uit en verscheen Hamilton zonder nieuwe verbintenis aan de start van het nieuwe seizoen. Daarin gaat het voorlopig dus vrij lastig en dat zorgt dan weer voor een hoop geruchten rondom de Mercedes-rijder. Zijn naam wordt met enige regelmaat met Ferrari in verband gebracht voor een laatste avontuur in de koningsklasse. Geruchten zullen in ieder geval rond blijven zingen tot er daadwerkelijk een krabbel onder een nieuw contract staat.

Stirling Moss

Hamilton zelf herhaalt nog maar eens dat hij graag bij Mercedes wil blijven en daarbij wijst hij naar een legendarisch oud-coureur. "Ik voel me er geweldig over. Ik voel me nog altijd volledig thuis hier. Het is mijn familie. Eerlijk gezegd zie ik mijzelf tot mijn laatste dagen bij Mercedes blijven. Als je kijkt naar de legendes, was Sir Stirling Moss ook tot het einde bij Mercedes actief", citeert Autosport. "Het is dus mijn droom om dat op één dag te hebben. Nou ja, ik heb het eigenlijk al. Ik bedoel dat ik op deze voet verder wil gaan en wil blijven bouwen aan het merk."