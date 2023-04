Lars Leeftink

Zaterdag 8 april 2023 11:52 - Laatste update: 11:53

Het extra punt dat per race vergeven wordt voor de snelste ronde van de race levert niet per se veel spektakel op, maar toch is elk punt van belang. Een overzicht van alle winnaars van de snelste ronde in 2023.

Het punt voor de snelste ronde tijdens de race werd een paar jaar geleden ingevoerd. Degene met de snelste ronde krijg een punt extra als de desbetreffende coureur tijdens de race in de top 10 weet te finishen. Dus als George Russell bijvoorbeeld de snelste ronde zou noteren, maar elfde wordt tijdens de race, betekent dit geen extra punt voor de Brit. Het zorgt richting het einde voor de race voor wat meer pitstops en coureurs die zo af en toe echt gericht gaan voor dat extra punt.

2023

Na drie races in 2023 hebben we tot nu toe drie verschillende coureurs gehad die de snelste ronde op hun naam hebben gezet. Zowel Max Verstappen (Saoedi-Arabië) als Sergio Pérez (Australië) hebben dit al een keer voor elkaar gekregen. Zeker de snelste raceronde van Verstappen in Djedda leverde veel commotie op, aangezien dit in de laatste ronde gebeurde en hij deze afpakte van de Mexicaan. In Bahrein was het Zhou Guanyu die in de slotfase van de race de snelste ronde noteerde. Hij kreeg hier echter geen punt voor, omdat hij buiten de top tien eindigde.

Overzicht snelste ronde 2023