Brian Van Hinthum

Donderdag 6 april 2023 19:32

Max Verstappen staat momenteel op twee wereldkampioenschappen in de Formule 1 op 25-jarige leeftijd en in dat rijtje moet hij nog een aantal coureurs voor zich dulden. Toch ziet Johnny Herbert de Nederlandse coureur op dit moment in zijn carrière al als één van de beste coureurs die de sport ooit gezien heeft.

Verstappen kwam al op zeventienjarige leeftijd de Formule 1 binnen en al snel bleek dat de Limburger over exceptionele kwaliteiten beschikt. De eerste paar jaren waren voor Verstappen af en toe een harde leerschool, maar hebben hem uiteindelijk wel gebracht tot de volwassen coureur die hij vandaag de dag is. Inmiddels heeft de Red Bull-coureur twee wereldkampioenschappen op zijn naam weten te schrijven en wordt hij door velen gezien als de gedoodverfde favoriet om in 2023 ook titel nummer drie aan zijn prijzenkast toe te voegen.

Artikel gaat verder onder video

Eén van de beste coureurs ooit

Na de Grand Prix van Australië en zijn vrij gemakkelijke zege, wordt de regerend wereldkampioen door Herbert al bij de lijst met namen gevoegd die meedoen om de titel van beste coureur aller tijden. "Het is natuurlijk lastig om te zeggen, maar voor mij is hij één van de beste coureurs die we ooit hebben gezien", vertelt de drievoudig Grand Prix-winnaar tegenover GIVEMESPORT. "Voor mij gaat het altijd om consistentie. Hij maakt geen fouten. Kun je je afvragen of dat de gasten die in de jaren zestig wonnen, zoals Sir Jackie Stewart en Graham Hill, beter waren dan de gasten van deze generatie omdat het gevaarlijker was?", vraagt hij zich af.

Verstappen hot en speciaal

Herbert geeft zelf antwoord: "De auto's in de jaren zestig hadden evenveel pk's als een huidige Formule 3-auto. Het was een compleet andere wereld, maar dat was de techniek op dat moment en ze reden in het snelste ding op aarde." Hij schakelt terug naar Verstappen. "Nog voordat hij zijn eerste kampioenschap won, werd hij betiteld als het volgende grote ding. Het was dus alsof er direct begrip was dat deze gast behoorlijk hot en speciaal is. Nu heeft hij twee titels gewonnen en is hij volgens mij al één van de beste coureurs die we ooit hebben gezien."