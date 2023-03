Brian Van Hinthum

Donderdag 30 maart 2023 20:30

De Grand Prix van Australië staat voor de deur en het belooft met name in het middenveld een buitengewoon interessante race te worden. Tenminste, dat is wat Frans Verschuur denkt. De analist kijkt uit naar de race op Albert Park en is benieuwd welk team er achter Red Bull boven komt drijven.

Na de eerste twee races in het Midden-Oosten in Bahrein en Saoedi-Arabië, is het voor de derde ronde van dit wereldkampioenschap tijd voor een wat meer traditioneler circuit. Verschuur kijkt uit naar de race op Albert Park. Volgens hem is het vaak een garantie op spektakel. "Australië vind ik altijd wel mooi. Een mooi park ook waar ze rijden. Er wordt niet altijd gereden, dus het duurt even voordat er weer grip is en dat soort dingen. We hebben daar ook een aantal geweldige [grote] ongelukken gezien", vertelt hij tegenover GPFans.

De strijd achter Red Bull

De analist krijgt de vraag om zijn licht te laten schijnen over de komende Grand Prix en hij verwacht door al het gedoe in Djedda met name dat we een getergde Max Verstappen op het asfalt gaan zien. "Voorin zal het hetzelfde zijn. De eerste twee dat zijn de Red Bulls. Max is nu nog meer gebrand en nog meer pissed off. En pissed off betekent bij Max een halve tiende sneller." Daarachter wordt het volgens Verschuur wél spannend. "Ik denk dat het daarachter heel spannend wordt. De flow van Aston Martin zit er natuurlijk in. Mercedes denkt dat ze voor Ferrari zitten en Ferrari zal denken: 'Dit gaat niet'. Dat vindt ik een positief verhaal."

Alpine en De Vries

Ook ziet hij daarnaast nog een ander team dat hoge ogen kan gooien: "Alpine moeten we ook zeker niet uitvlakken. Die Fransen beginnen een beetje alles op de rit te krijgen. De wijn en de kaas zullen opgeborgen zijn, dus ze zullen nu misschien wel naar de auto's gaan kijken. Het wordt in dat opzicht alleen in het middenveld spannend." Ten slotte gaat hij nog even in op de kansen van Nyck de Vries. Punten scoren zit er echter voor hem niet in, meent Verschuur: "Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat hij een puntje behaalt, maar als hij maar voor Yuki komt. Dat is eigenlijk waar hij zich op moet concentreren. Of dat nou zeventien en achttien is of tien en elf. Dat laatste zou natuurlijk leuk zijn."