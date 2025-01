Marko geeft Lawson duidelijke doelstelling: "Hij zit nu in een Red bull"

Red Bull-adviseur Helmut Marko komt met een duidelijke doelstelling voor de kersverse teamgenoot van Max Verstappen, Liam Lawson. De Kiwi neemt dit seizoen het zitje van Sergio Pérez over en de Oostenrijkse stelt dat er geen smoesjes mogen volgen, want de Nieuw-Zeelander zit nu in het topzitje bij Red Bull Racing.

Lawson haalde vorig jaar al diverse keren de harde leerschoor van Red Bull aan, waarbij adviseur Marko de pupillen vaak al om 7 uur 's ochtends belt om te controleren hoe het is. De druk die daarbij kwam kijken was destijds misschien wel wat fors, maar Lawson erkende dat hij hierdoor beter voorbereid was op de Formule 1. Lawson viel in 2023 op door zijn invalbeurten voor Daniel Ricciardo en ook in 2024 moest hij uiteindelijk 'Danny Ric' vervangen, maar dan permanent.

Dichter bij Max staan, dan Pérez

Met slechts elf races onder de gordel wordt Lawson dus overgeheveld naar Red Bull Racing en in gesprek met Sport Bild stelt Marko dat hij niet zal inhouden bij slechte prestaties. "Hij heeft misschien maar elf Grands Prix gereden voor Racing Bulls, maar nu zit hij in een Red Bull", zo laat Marko niets aan de verbeelding over. Daarnaast haalt Marko aan waar Pérez uiteindelijk in heeft gefaald en dat wil hij niet zien bij de 22-jarige: "We verwachten geen overwinningen, maar hij zou regelmatig punten moeten scoren en dichter bij Max moeten staan dan Pérez."

