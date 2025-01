Visa Cash App Racing Bulls in 2025: ook in tweede jaar Mekies progressie?

Voor het zusterteam van Red Bull Racing, Visa Cash App RB, stond 2024 in het teken van verandering. In 2025 hoopt het team wat meer stabiliteit te creëren. De vraag is: wat is er mogelijk?

Het oude tijdperk in F1 werd, in 2021, afgesloten als AlphaTauri met 142 punten en de zesde plaats bij de constructeurs. Een prima resultaat, maar daarna ging het in het nieuwe tijdperk niet zo fantastisch. Met 35 punten werd het team negende bij de constructeurs in 2022, terwijl er in 2023 maar 25 punten werden gescoord. Een achtste plaats bij de constructeurs was het resultaat. In 2024 veranderde het team qua naam naar Visa Cash App RB. Het ging vervolgens qua resultaten wel wat beter. Een achtste plaats bij de constructeurs met 46 punten bleek het eindresultaat. Qua punten ging het dus wel beter, maar het eindresultaat in de stand bleek hetzelfde. Dat brengt ons bij 2025.

Coureurs voor 2025

Het belangrijkste voor Visa Cash App Racing Bulls, zoals het team in 2025 zal heten, is natuurlijk coureurs van Red Bull Racin ervaring op laten doen in F1, zodat ze daarna richting het zusterteam Red Bull kunnen gaan. De laatste die dit met succes deed, was echter Max Verstappen in 2016. Daarna deden onder meer Alexander Albon en Pierre Gasly een poging, zonder succes. Na jaren Sergio Perez, heeft nu Liam Lawson vanuit het zusterteam de overstap gemaakt naar Red Bull.

Daardoor gaat het team met een nieuwe line-up beginnen aan 2025. Yuki Tsunoda, die al jaren onderdeel is van het team, kreeg geen promotie en mag in 2025 dus weer rijden voor Visa Cash App Racing Bulls. De kans dat dit de laatste keer is, is echter groot. Onder meer Aston Martin jaagt, vanwege de samenwerking met Honda vanaf 2026, op de Japanner. Als hij geen kans krijgt bij Red Bull, zal hij eieren voor zijn geld kiezen. Isack Hadjar krijgt verder de kans om zich bij Visa Cash App Racing Bulls te laten zien. Het is zijn eerste seizoen in F1.

Sportieve prestaties beter?

Dan naar de auto. Het zal het laatste jaar zijn dat het team gebruik gaat maken van de motoren van Honda. Toch heeft het team, ondanks een goede motor, geen auto kunnen bouwen die een uitdaging kan vormen voor Haas, Alpine, Williams en Aston Martin. Het team reed vaker net buiten de punten dan dat het een top tien plaats kon noteren en zakte richting het einde van het seizoen nog wat verder weg.

Ondanks dat de sportieve resultaten niet het belangrijkste zijn voor het zusterteam, is het wel makkelijker voor Red Bull om talenten te kunnen evalueren richting een stoeltje bij Red Bull naast Verstappen. Wat dat betreft zal de leiding sportieve verbetering willen zien in 2025.

De focus op 2025?

Voor Visa Cash App Racing Bulls zal 2026 ook een rol van betekenis spelen, maar niet zoveel als bij Red Bull of ander fabrieksteams het geval is. Het team kan in principe Red Bull het werk laten doen wat betreft de motor en kan zich focussen op verbeteringen in 2025. De vraag is wat voor verbeteringen mogelijk zijn.

Het team heeft al sinds het begin van het nieuwe tijdperk geen auto meer waar het consistent mee om plekken in de top tien kan strijden. Teams als Williams, Aston Martin en Alpine hebben op papier meer potentie om een grote stap te zetten dan Visa Cash App Racing Bulls. Het team heeft echter wel veel tijd in de windtunnel, waardoor verbeteringen in de winter en gedurende het seizoen zeker mogelijk zijn.

Mekies als teambaas

Het eerste seizoen met Mekies als teambaas leverde voor Visa Cash App Racing Bulls qua punten een flinke vooruitgang op met 21 punten meer dan vorig jaar het geval was. Wat dat betreft was er al verbetering zichtbaar. Toch heeft Mekies ook uitgesproken dat het steeds meer een zelfstandiger team wil gaan worden. De vraag is of dit realistisch is.

Het doel van Visa Cash App Racing Bulls blijft om de coureurs op te leiden voor een uiteindelijke stap naar Red Bull. Er is vanuit veel teams kritiek geweest over het feit dat Red Bull eigenlijk twee teams in F1 heeft zitten, iets wat al jaren het geval is. Ondanks dat het elk jaar weer voor gespreksstof zorgt, zal er pas echt een reden zijn voor grote veranderingen als ook het tweede team van Red Bull voorin te vinden is.

Conclusie

Visa Cash App Racing Bulls gaat in 2025 een poging wagen om Aston Martin Williams en Alpine qua ontwikkeling bij te houden. Tegelijkertijd moet het rekening houden met veranderingen op het gebied van de coureurs. Mocht Lawson het bij Red Bull niet goed doen, dan kan Red Bull lijken naar Tsunoda of zelfs Hadjar. De twee coureurs zullen hopen dat de auto van Visa Cash App Racing Bulls goed genoeg gaat zijn om stabiel mee te vechten tijdens races om een plek in de top tien.

