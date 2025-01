Het is inmiddels twee jaar geleden dat Lewis Hamilton afscheid nam van een bekende naam: Angela Cullen. Cullen is sindsdien andere dingen gaan doen, maar lijkt nu terug te gaan keren in het team van de zevenvoudig wereldkampioen.

Dit weet de sporttak van de Daily Mail te melden. Cullen zou maandag, op dezelfde dag dat Hamilton begon aan zijn eerste werkdag bij Ferrari, al op de campus en bij de fabriek in Maranello zijn geweest. Ze zou verblijven in de buurt van Fiorano, waar Hamilton woensdag zijn eerste kilometers gaat maken als het weer meezit.

Hamilton bij Ferrari

Wat de rol van Cullen precies gaat zijn bij Ferrari en in het team van Hamilton, weet het medium niet te melden. Cullen maakte van dichtbij vier titels mee van Hamilton en was jaren bij Mercedes degene die tijdens een raceweekend het dichtst in de buurt was van de Brit. Haar aanwezigheid op de dag dat Hamilton zijn eerste dag bij Ferrari meemaakt, zou volgens het medium in ieder geval geen toeval zijn. Volgens de Turkse tak van Motorsport.com zou het gaan om een rol in het Project 44 dat Hamilton op gaat starten. Ze keert op deze manier als fysio terug in het team van Hamilton, dat geleid gaat worden door Marc Hynes.

Hamilton gaat voor achtste titel

Hamilton heeft zeven titels op zijn naam staan in F1, waarmee hij gelijk staat met Michael Schumacher. De Duitser won al deze titels bij Ferrari, iets wat Hamilton zal proberen te kopiëren. Het team kreeg het in 2024 eindelijk voor elkaar om een auto te bouwen die kampioenschapswaardig was, waardoor Hamilton zal hopen dat de auto van het Italiaanse team hem beter zal liggen dan die van Mercedes. Daar kwam zijn jacht op de achtste titel nooit echt van de grond. Cullen gaat hoe dan ook onderdeel zijn van het team.

